Süreç komisyonunun yazım ekibi "ortak rapor" için bugün toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda grubu bulunan siyasi partilerin temsicilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bugün saat 15:00'te ikinci kez bir araya gelecek.

Yazım ekibinde AKP, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Grubu temsilcileri yer alıyor. Yazım ekibinde AKP'den Mustafa Şen, CHP’den Murat Emir, DEM Parti’den Cengiz Çiçek, MHP’den Feti Yıldız, Yeni Yol Grubu’ndan Bülent Kaya bulunuyor.

Ortak raporun "komisyonun önemi, Türk-Kürt kardeşliğinin tarihi, örgütün fesih ve silah bırakmasının tespiti, atılacak idari ve hukuki adımlar" gibi başlıkları içermesi öngörülüyor.

22 ARALIK'TA TOPLANMIŞTI

Komisyonun rapor yazım ekibi ilk kez 22 Aralık 2025'te toplanmıştı. Komisyon toplantısından önce gazetecilere açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa'nın ilk dört maddesini, 42. maddeyi ve 66. maddeyi tartışmaların dışında tuttuklarını söylemişti.