Süreç mutlaka şeffaf yürütülmeli

Kandil’den gelen "kongreyi topladık" açıklaması siyaset sahnesinde yeni bir dönemin kapılarını aralarken ana muhalefet partisinden “şeffaflık” vurgusu geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talepleriyle bugün Van’da yapılacak mitingde de sürece ilişkin beklentiler dile getirilecek.

Parti kaynakları CHP’nin, tüm sorunların demokratik yollardan çözülmesini desteklediğinin altını çizdi.

TEK SORUN SİLAH DEĞİL

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Van mitinginde şeffaflık vurgusunu yineleyecek. CHP’nin Kürt sorununu hiçbir zaman inkar etmediğinin altını çizmesi beklenen Özel, Kürt sorununun yalnızca silah ve çatışma sorunu olmadığını da vurgulayacak. Sürecin, “Kapalı kapılar ardından yürütülemeyecek” derecede hassas olduğunu ifade etmesi beklenen Özel, yeni dönemin daha doğru, samimi ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydedecek. Özel, “Gazetecilerin içeride olduğu, OHAL dönemi uygulamaların halen sürdüğü” ve “Ağzını her açana terörist” denilen bir ülkede tam demokrasi sağlanamayacağını belirtecek. Özel, kayyum politikasına son verilmesi ve Gezi Davası tutukluları başta olmak üzere, demokratik haklarını kullandığı için tutuklananların serbest bırakılması gerektiğini dile getirecek, “Tam demokrasi” vurgusu yapacak.

Öte yandan ana muhalefet partisi yeni dönemde, “Silah bırakan örgüt üyeleri nereye gidecek? Türkiye’ye gelenlerin yargılamaları ne koşullarda yapılacak?” ve "Türkiye’ye gelmeyi reddeden ve YPG’ye katılanların takibi nasıl sağlanacak?” sorularına yanıt verilmesini de talep edecek.

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İMAMOĞLU’NDAN ÇAĞRI

Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, X hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından Instagram hesabından Van’da yapılacak mitinge çağrıda bulundu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Haksızlıklara, hukuksuzluklara, kayyumlara karşı hep gür sesler yükseldi Van’dan. Şimdi bütün Vanlı hemşerilerimi, millet iradesine vurulan darbeye karşı buluşmaya davet ediyorum.” Öte yandan İmamoğlu’nun uluslararası X hesabı (imamoglu_int) da yasaklandı. Engelli Web’in aktardığına göre hesap, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

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‘‘ÇAREYİ YİNE AKIN’A SARILMAKTA BULDULAR’’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nu ziyaret etti. CHP lideri, Silivri Cezaevi’nde bir buçuk aydır tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali kararının derhal geri alınması gerektiğini ve yargılandığı davadaki duruşmaların canlı yayınlanmasına yönelik taleplerinin sürdüğünü söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’den yeni dosyalar istemesinin bir ‘algı üretimi’ olduğunu ve söz konusu dosyaların zaten yıllardır müfettişler tarafından incelendiğini vurgulayan Özel, şunları söyledi: "O dosyaların zaten hepsi incelendi. 2019’dan bu yana olanları istiyorlar. Neden 2019’dan beri? Bir yolsuzluk varsa bunun belgesi olur mu? Öncesi umurunda değil beyefendinin.” Hakkında iddianame hazırlanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e dair de konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı: "Ne mutlu ki Özgür Çelik’in seçildiği günden beri yaptığı il başkanlığıyla siyaseten mücadele edemeyenler çareyi yine Akın’a sarılmakta buldu. Akın’a "Ben baş edemiyorum. Bu Özgür’e saldırmak artık senin işin. İstanbul’un il başkanıyla sen baş et" diyerek talimat vermişler. Bu iş Özgür Çelik için bir onur belgesidir. O açılan dava bütün arkadaşlarımız için. Biz de kendileriyle gurur duyuyoruz’’