Süreç trafiği hızlandı

POLİTİKA SERVİSİ

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol dün önce AKP’yi ardından da TİP’i ziyaret etti. Meclis’teki görüşmede AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, karşılıklı görüş alışverişinde bulundukladını söyledi. Buldan da "Şunun altını önemle çizmek istiyoruz, barış hukuksuz olmaz. Hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Bu aşamada da ilerleyen süreçte de yine istişarelerimiz devam edecek" dedi.

İmralı heyeti ardından da Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) gitti, Genel Başkanı Erkan Baş ile milletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil ile istişarede bulundu. Baş, "Görüşme sonu itibarıyla daha umutlu bir noktadayız" ifadelerini kullandı. Buldan ise çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

DEM Parti İmralı Heyeti’nin temasları yarın da devam edecek. Heyetin Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesi planlanıyor.

MHP BİR HAYAL KIRIKLIĞI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise çözüm sürecine ilişkin hazırlanan komisyon raporunda MHP’nin Kürt sorununu yok saydığını söyledi. İlke TV’ye konuşan Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘cesur çıkışları’ yerine 100 sayfasında Kürt sorunun olmadığını anlatan 120 sayfalık bir rapor geldiğini söyledi. Bakırhan, şöyle devam etti: “Kürt meselesinin olmadığını bize anlatıyor. Çok ayıp. Umarım yasa tartışılırken yasada ortaklaşırız. Böyle bir şey olabilir mi? Kürt sorunu var mı, yok mu? Biz şimdi onu mu tartışıyoruz? Kürt sorunu var ki bir diyalog ve müzakere oldu. Kürt sorunu var ki İmralı’ya gidildi. Kürt sorunu var ki orada PKK var. Kürt sorunu var ki Figenler, Selahattinler ve binlerce arkadaşımız cezaevinde. Kürt sorunu var ki binlerce insan sürgünde.”

SDG ENTEGRASYON UYARISI

AKP raporunun gövdesini oluşturan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) entegrasyonuyla ilgili tartışmalar da sürüyor. Savunma Bakanı Yaşar Güler, her gelişmeye karşı ‘planlarının’ olduğunu söyledi; “Birlik olarak değil ferdi olarak entegre olmaları lazım” dedi. Güler “Bizim her türlü gelişmeye karşı planlarımız hazır, bugüne kadar ne yaptıysak yine aynısını yapmaya gücümüz, kudretimiz var” diye konuştu.

Güler, "SDG’nin entegrasyonu konusunda ABD ile görüşmelerimiz devam ediyor. Düşünceleri epey değişti. ABD’li dostlarımız şu anda gerçekleri daha iyi görüyor ve bu konudaki görüş farklılığımız azalıyor" dedi.