Süreç yasasında neler olacak: Ayrıntılar netleşti

Çözüm Süreci'nde nihai raporun ortaya çıkması ile birlikte yasal düzenlemelerin çerçevesi de netleşmeye başladı.

Yeni Şafak ile Milliyet’in haberlerine göre süreç, geçici ve müstakil bir “kod kanun” ile başlayacak, ardından iki aşamalı düzenleme yapılacak.

YENİ BİR ÇERÇEVE

Yeni Şafak’ın haberine göre hazırlanacak “Kod Yasa”, “terörle mücadelede” uygulanan ceza hukukuna yeni bir çerçeve getirecek.

Etkin pişmanlığı düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 221’inci maddesinde değişikliğe gidilecek.

Özellikle örgüt üyeliği ve iltisak kavramları yeniden tanımlanacak. Sahadaki uygulama farklılıklarının giderilmesi hedefleniyor.

MİT VE MSB DETAYI

Milliyet’in haberine göre ise kod kanun, düzenlemelerin çekirdeğini oluşturacak. Bu kanunda TCK ve Terörle Mücadele Kanunu’na atıf yapılarak örgüt yöneticiliği, üyelik, yardım ve yataklık gibi suç tipleri yeniden düzenlenecek. Süreçte “silahların bırakıldığının” tespit ve teyidi için MİT ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda bir mekanizma işletilecek.

Toplumda infial yaratan kasten öldürme, çocuk istismarı, kadın cinayeti ve toplu katliam gibi suçlar istisna tutulacak.

Cezasını tamamlayan bazı hükümlülerin, tahliye sonrası belirli bir süre devlet denetiminde kamu hizmeti yapması planlanıyor.

Yeni infaz düzenlemesinin yaz döneminde çalışılması ve yeni yasama yılında Meclis gündemine getirilmesi hedefleniyor.

Ağırlaştırılmış müebbet alan bazı hükümlülerin (Umut Hakkı tartışması) koşullu salıvermeden yararlanıp yararlanamayacağı da tartışma başlıkları arasında yer alıyor.

Hazırlanacak geçici kod kanunun, yalnızca belirlenen süre içinde kendini fesheden ve bu durumun teyit edildiği örgütleri kapsayacağı belirtiliyor. Süre tamamlandıktan sonra diğer örgütlerin bu düzenlemelerden yararlanamayacağı ifade ediliyor.