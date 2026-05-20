Sürece güven yere çakıldı

Politika Servisi

Çözüm sürecine ilişkin belirsizlikler sürerken kamuoyu desteği de günden güne eriyor. İktidarın demokratikleşmeye dönük hiçbir adım atmayışı tabandaki beklentiyi dibe çekti. SAMER Saha Araştırmaları Merkezi, Türkiye genelinde yurttaşların 2024 Ekim itibaren başlayan sürece duyulan güvene ve seçmen eğilimlerine ilişkin tutumlarını ölçebilmek amacıyla yaptığı anket çalışması sonrası “Türkiye Geneli Siyasal Gündem ve Seçmen Eğilimi Araştırması” başlıklı raporunu açıkladı.

Görüşmeler, 7-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında 18 ilde, bin 995 kişi ile yapıldı. Anket çalışması, kamuoyunun barış, diyalog ve müzakere süreçlerine ilişkin algılarını; sürece duyulan güven düzeyini, sorumluluk atfedilen aktörleri ve siyasal tercih eğilimlerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi.

Rapora göre; “Mevcut diyalog tartışmalarını göz önünde bulundurarak, sürecin olumlu sonuçlanabileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna görüşmecilerin yüzde 21,8’i “Evet”, yüzde 26,5’i “Hayır”, yüzde 20,7’si “Kısmen”, yüzde 14,9’u “Kararsızım”, yüzde 12,3’ü “Fikrim Yok”, yüzde 3,8’i “Süreç Yok” yanıtlarını verdi. “Yürüyen sürece duyduğunuz güveni 1’den 5’e kadar puanlamanızı istesek kaç puan verirsiniz?” sorusuna ise yüzde 22,9’u “Hiç Güvenmiyorum”, yüzde 23,2’si “Güvenmiyorum”, yüzde 25,9’u “Az güveniyorum”, yüzde 16,8’i “Güveniyorum”, yüzde 7,4’ü “Çok güveniyorum”, yüzde 3,8’i “Süreç yok” yanıtları verildi.

SORUMLU HÜKÜMET

“Barış ve müzakere sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için öncelikli sorumluluğun hangi kurumda/yapıda olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar, yurttaşların sürecin sağlıklı yürüyebilmesi için asıl sorumluluğun hükümette olduğunu ortaya koyuyor. Bu soruya, yurttaşların yüzde 40,7’si “Hükümet”, yüzde 25,9’u “Meclis”, yüzde 11,2’si “Muhalefet”, yüzde 10,3’ü “Abdullah Öcalan”, yüzde 8,1’i “PKK”, yüzde 3,8’i “Süreç yok” yanıtını verdi.