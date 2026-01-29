Süreci eleştiren polise 3 yıl hapis istemi

Eskişehir'de trafik polisi Onur Şener'in geçen yıl “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin eleştirilerini dile getirmesine yönelik yürütülen soruşturmada, Şener'in tramvay seferini 2 dakika geciktirmesi sebebiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendiği öğrenildi.

12Punto'nun haberine göre, olayın ardından açığa alınan Onur Şener hakkında, Polis Başmüfettişleri tarafından yürütülen disiplin soruşturması sonucunda “devletin politikasını eleştirmek” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla devlet memurluğundan çıkarılması talep edildi. Ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tramvay seferlerini geciktirmek” iddialarıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

“AMACIM ENGELLEMEK DEĞİLDİ”

Hakkındaki suç duyuruları kapsamında ifadeye çağrılan Onur Şener, soruşturmaların ayrı yürütülmesi nedeniyle bugün yalnızca “tramvay seferlerinin geciktirilmesi” suçlamasıyla savunma yaptı.

İfadesi, Türk Ceza Kanunu’nun 223’üncü maddesinde düzenlenen “ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi” suçu kapsamında alınan Şener, kasıtlı bir eyleminin olmadığını belirtti. Savunmasında, “Tramvay yoluna geçtiğimde tramvay yoktu. Tramvayın geldiğini ve durmak zorunda kaldığını görmedim. Korna çaldığını da duymadım. Amacım tramvayın hareketini engellemek değildi. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.