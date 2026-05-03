Sürecin anahtarı somut adımlarda

Atahan UĞUR

Çözüm sürecine ilişkin belirsizlikler, demokratikleşme yönünde somut adım atılmaması ve DEM Parti cephesinden gelen çelişkili açıklamalarla derinleşiyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "atmosfer olumlu" mesajına karşılık MHP lideri Bahçeli’nin dikkat çekici sessizliği Ankara’da kafa karışıklığı yarattı. DEM Parti içinde sürecin "dondurulduğu" ve "sürecin kendi seyrinde devam ettiği" yönünde iki farklı görüş öne çıktı.

Bayram sonrasına işaret edilen Selahattin Demirtaş’ın durumu, kayyum politikalarının son bulması ve AYM-AİHM karararının uygulanması gibi beklentilerin karşılanmaması ise "oyalama taktiği" tartışmalarını alevlendirdi. Sürecin nereye evrilebileceğini DEM Parti Milletvekili Sinan Çiftyürek, akademisyen Vahap Coşkun ve Sosyo Politik Saha Araştırma Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç, BirGün’e değerlendirdi.

“KÜRT DURAĞI” YOK

Sürecin devlet tarafından gerçek bir "çözüm süreci" olarak kurgulanmadığını dile getiren Sinan Çiftyürek, atılan adımların sadece bazı sonuçları ortadan kaldırmaya dönük olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Sürecin içeriğine baktığımızda, başından beri devlet tarafından bir ‘Kürt meselesini çözüm süreci’ olarak kurgulanmadığını görüyoruz. En iyi ihtimalle, Kürt meselesinin bazı sonuçlarını ortadan kaldırmaya dönük bir adımdı bu. Adını başta Terörsüz Türkiye koydular. Sonra gelen itirazlar üzerine ‘Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ dendi ancak fiiliyatta Cumhur İttifakı liderleri ve devlet bürokrasisi ‘Terörsüz Türkiye’ demeye devam ediyor. Sürecin fiili adı bu olmuş. Bu nedenle sürece dair beklentilerimizi de bu kavrama göre belirlememiz gerekiyor. Dolayısıyla sürecin kürt meselesinin çözümüne ilişkin olmadığı zaten görülüyor.”

Sürecin yol haritasında somut bir "Kürt durağı" bulunmadığını vurgulayan Sinan Çiftyürek, hükümetin söylemleri ile eylemleri arasındaki belirsizliğe dikkat çeke- rek şunları söyledi: “Ortada laf çok ama somut bir adım yok. Yaklaşık bir buçuk yıl geçti. Cumhur İttifakı yetkilileri sürekli ‘Süreç hedeflendiği gibi yürüyor, yola devam edeceğiz, tarih bunu yazacak’ diyor. Peki yola devam ediliyor da, bu yolun üzerinde uğranacak bir ‘Kürt durağı’ var mı? Ne yazık ki yok. Dolayısıyla süreç hedeflendiği gibi gidiyor ama bu hedefte ne var? Şu ana kadar biz bilmiyoruz. Kürt siyasetinin de DEM’in de bildiği kanaatinde değilim. Ne varsa Cumhur İttifakı’nın ve Cumhurbaşkanı’nın bildiği şeyler var. Ama kamuoyu bunu bilmiyor. O nedenle biz neyi destekleyeceğiz? Silahların bırakılmasını, sivil demokratik siyasete dönülmesini elbette herkes destekliyor. Ancak sahaya indiğimizde halk bize çözüme dair ne olduğunu soruyor. Çözüme dair bir adımı mercekle arıyoruz ama bulamıyoruz. İktidar ve komisyon, atılacak adımları sürekli erteliyor ve ön şartlara bağlıyor. Örneğin iktidar, “sınır ötesinde şu ülke- de bu olursa; Irak’ta, Suriye’de, İran’da bu olursa şu adımları atacağız" diye bir ön şarta bağlıyor ancak bu yöntem doğru değil. Bu, Türkiye’nin kendi iç meselesidir ve atılacak demokratik adımlar başka ülkelerdeki gelişmelere veya ön şartlara bağlanmamalıdır.”

BİTMEDİ AMA İLERLEMİYOR

Sürecin sona ermediğini ancak gerekli adımların da atılmadığını ifade eden Sosyo Politik Saha Araştırma Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç, güven artırıcı eylemlerin eksikliğine vurgu yaparak şunları kaydetti: “Aslında ‘süreç donduruldu’ diyen de, ‘süreç sürüyor’ diyen de doğru söylüyor. Süreç bitmiş değil fakat bu sürecin ilerlemesini sağlayacak sorumluluklar siyasi irade tarafından üstlenilmiş ve gerekli adımlar atılmış değil. Literatüre uygun konuşursak; PKK’nın kendini feshedip silahsız mücadele kararı aldığı ve TSK’nın operasyonları durdurduğu geçen yılki süreci bir tür ‘negatif barış’ aşaması olarak tarif edebiliriz. İkinci aşama ise ‘pozitif barış’ aşamasıydı. Bu aşama, siyasal iradenin çözümü mümkün kılacak yasal ve bürokratik dönüşümleri sağlamasını, psikolojik atmosferi değiştirmesini gerektiriyordu. Fakat Ekim ayından bu yana böylesi hiçbir yasal düzenlemeyle karşılaşmadık. Silahların sus- muş olmasına rağmen, maalesef siyaset ve medya dilinde toplumsal barışı, eşit kardeşliği güçlendiren bir söyleme rastlayamıyoruz. Örneğin nevruz kutlamalarının iktidar tarafından ‘provokasyon’ olarak değerlendirilmesi, sürecin toplumsallaşmasına ve toplum nezdinde kabul görmesine konan bir blokajdır. Barış süreçleri ancak toplumsal rızanın üretilmesiyle kalıcı olabilir. Bunun yanı sıra, iktidarın iki dudağı arasında olan ve barış iklimi için büyük önem taşıyan ‘güven artırıcı adımlar’ da atılmıyor. Bu, dış ve iç konjonktürü gözleyen, zamana yayan net bir oyalama taktiğidir.”

Süreçte yaşanan durumu "dondurulma" değil, belirgin bir "gecikme" olarak tanımlayan Akademisyen Vahap Coşkun, taraflar arasındaki belirsizliğin ve farklı seslerin temel nedeninin somut adımların atılmaması olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bana göre çözüm sürecinin dondurulduğu kanaati doğru değil; ortada dondurulmadan ziyade net bir ‘gecikme’ var. Meclis Komisyon Raporu sunulduktan sonra hemen yasa çalışmasına geçilmesi gerekiyordu ancak bu adımlar atılmadı. Yaşanan karmaşanın ve farklı seslerin temel nedeni de budur. Bu gecikmenin iki yönü var: Bir yanda silah bırakmayı mümkün kılacak yasal bir tasarı henüz Meclis’e gelmedi. Diğer yanda ise demokratik adımların atılması noktasında eylemsizlik sürüyor; AYM ve AİHM kararları uygulanmıyor, kayyum uygulamalarına son verilmiyor. Dolayısıyla ortada ciddi bir gecikme var."