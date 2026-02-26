Sürecin gidişatı belirsizlikle dolu

Politika Servisi

Saray rejiminin ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı süreçte Meclis komisyonunun muhalefetin şerhlerine ve 2 ret oya karşı vardığı ortak metin sonrası bundan sonrasına ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor. Partisinin grup toplantısında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, çözüm sürecine ilişkin hazırlanan komisyon raporunu “tarihi belge” olarak nitelendirdi. Erdoğan, Meclis’te yeni aşamanın başlayacağını belirterek, “Önce Terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge hedefine vasıl olacağız” dedi. Meclis’in yeni dönemde “lokomotif rol” üstleneceğini kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Şimdi sürecin yeni aşaması başlayacak. Bu aşamayı da uhulet ve suhuletle yöneterek önce Terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge hedefimize ulaşacağız.”

Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin İmralı'nın statü açığının kapatılması yönündeki çağrıya ilişkin "İmralı'nın statü açığı"na ilişkin bir soruya "Şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından ilerletiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

24 Şubat'ta partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" diye sormuştu. MHP lideri sözlerinin devamında, "Eğer böylesi bir sorun varsa ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" ifadelerini kullanmıştı.

HUKUKİ OLARAK ENGELLER KALKSIN

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin yasal düzenleme yapılması gerekmeyen konularda hızlıca adım atılması gerektiğini söyledi. Meclis'te kurulan süreç komisyonunun hazırladığı raporun yansımalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rapora yönelik "tarihi bir metin" yorumuna işaret ederek bu raporun yalnızca öneri içeren bir metin olmaması gerektiğini vurguladıklarını anımsattı.

"Silah bırakanların topluma katılımı" sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunan Doğan, "Silah bırakan herkes ayrımsız bir şekilde yasal güvencelerden faydalanabilmeli" dedi. Doğan, sürece ilişkin takvimin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı. Abdullah Öcalan'ın örgütü feshetme çağrısının birinci yılı olduğuna dikkati çeken Doğan, 27 Şubat'ta bir açıklama yapacaklarını bildirdi. Doğan, Öcalan'ın yeni yazılı mesajının da bu toplantıda kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

ÖCALAN’IN AÇIKLAMA YAPACAĞI DUYURULDU

Doğan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Öcalan’ın statü açığı" konusundaki değerlendirmesine ilişkin de "Daha gerçekçi bir yaklaşım gerekiyor" yorumunu yaptı. Doğan, "Öcalan'ın yasal ve hukuki olarak önündeki engeller kaldırılmalı" dedi.

Önceki gün parti ziyaretlerini gerçekleştiren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ardından dün DEM Parti tarafından yapılan açıklamada PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yeni bir mesaj yayımlayacağı duyuruldu.

Buna göre İmralı Cezaevi'nde bulunan Öcalan'ın yeni mesajı, Ankara'da düzenlenecek konferansta kamuoyu ile paylaşılacak. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Kürt sorununun demokratik çözümünde gelinen aşamaya ve sürecin geleceğine yönelik değerlendirmelerimizi, ayrıca Sayın Öcalan’ın sürece dair yeni mesajını basın ve kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

∗∗∗

BU SÖZLERİN MUHATABI İKTİDAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet'ler makamlarına oturmalı" çağrısı hakkında açıklama yapan Ahmet Özer, sözlerin muhatabının iktidar olduğunu belirterek "Yasal düzenleme bile gerektirmeyen bu adımların bir an evvel atılması barışın toplumsallaşması ve demokratikleşme yolunda kamuoyunun en büyük beklentisidir" dedi. Kent uzlaşısı davasında tutuklanan ve yaklaşık 1 sene hapis yattıktan sonra 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilen Ahmet Özer, Bahçeli'nin çağrılarının değerli olduğunu söyledi. Bahçeli'ye teşekkür eden Ahmet Özer, "Barış sürecinde bu adımların demokratikleşme açısından çok kıymetli olacağını tekrar belirtmek istiyorum" dedi.