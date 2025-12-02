Sürecin ihtiyacı demokrasi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhurbaşkanlığı 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, hem “Terörsüz Türkiye” sürecine hem de KDP Başkanı Mesut Barzani’nin Cizre ziyaretine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Doğan, sürecin yalnızca bir siyasi grubun değil, tüm kesimlerin ortak sorumluluğunu gerektirdiğini vurguladı. “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin konuşan Ayşegül Doğan, mevcut dönemin Türkiye için önemli bir kırılma noktası olduğunu belirtti.

Doğan, sürecin başarısı için dilin, yöntemin ve uygulamaların değişmesi gerektiğini söyleyerek, “Yepyeni bir sürecin içinden geçiyoruz ve bu sürecin temel ihtiyacı adalet, hukuk, demokrasi. Bu sürecin yeni bir dile ihtiyacı var, yeni bir yönteme ihtiyacı var. Bu dilin uygulamalarda görünür hale gelmesine ihtiyacı var, bu dilin bütçeye yansımasına ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

PKK’nin Kandil’deki üst düzey komutanlarından Amed Malazgirt ise Türkiye ile yürütülen süreçte örgütün üzerine düşen adımları attığını savunarak, Abdullah Öcalan serbest bırakılmadan ve Ankara somut adımlar atmadan yeni bir hamle yapmayacaklarını söyledi. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Amed Malazgirt, Kürdistan Bölgesi sınırları içerisindeki Kandil Dağları’nda açıklamalarda bulundu. Malazgirt, sürecin mevcut durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Önder Apo'nun başlattığı tüm adımlar hayata geçirildi... Bundan sonra (bizim tarafımızdan) atılacak başka bir adım olmayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık Perşembe günü toplanacak. Toplantıda, 24 Kasım Pazartesi günü İmralı’ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan oluşan heyetin, görüşmeye ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.

∗∗∗

ÖZEL’E STOCKHOLM TEPKİSİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Stockholm sendromu" benzetmesine tepki gösterdi. Çanakkale'de partisinin düzenlediği program sırasında Hatimoğulları, "Hiç arzu etmeyeceğimiz şey, muhalefetin birbirine muhalefet etmesidir" dedi ve Özel'in ifadeleri için şu değerlendirmeyi yaptı: "Yargı sopası, baskılar, adaletsizlik 'celladına âşık olmak' ya da 'Stockholm sendromu' metaforuyla anlatılamaz. Ancak siyasetle anlatılır, siyaset üretmekle açıklanır, dayanışmayla ve ortak mücadeleyle bunlar aşılır. Bu metaforun bizler için kullanılmış akıl tutulmasıdır."

∗∗∗

TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin dün TBMM’de gerçekleştirmeyi planladığı basın toplantısı iptal edildi. Temelli'nin, süreç merkezli, gündeme dair değerlendirmeler yapması beklenen saat 10.30'daki toplantının iptali, DEM Parti tarafından yapılan kısa bir açıklamayla duyuruldu.