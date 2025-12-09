Sürecin merkezi Suriye’de askeri hareketlilik

Haber Merkezi

Ülkede ‘çözüm süreci’ne ilişkin tartışmalar sürerken sürecin merkezinde yer alan Suriye’ye ilişkin dün yeni iddialar ortaya atıldı. Son günlerde Suriye sahasında yaşanan askeri hareketliliğe paralel olarak Türkiye’nin bölgeye asker gönderdiği iddia edildi. Bölgedeki yerel kaynakların paylaşımına göre Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait askeri konvoyların Afrin, Rasulayn ve Halep’in kuzeyi olmak üzere üç ayrı güzergâhtan Suriye’ye giriş yaptığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre TSK konvoyu Deyr Ballut sınır kapısından Halep bölgesine, bir başka konvoy ise Advaniyah sınır kapısından gece geç saatlerde Suriye’ye giriş yaptı. Hareketliliğin özellikle Halep’in kuzeyi ile Münbiç çevresinde yoğunlaştığı ifade edildi.

TSK’nın sahadaki bu takviyelerine paralel olarak Şam yönetimine bağlı Suriye Hükümet Güçleri de ülkenin doğusunda askeri yığınak yapmaya başladı. Deyrizor bölgesine yeni takviyeler sevk edildiği, bu kapsamda topçu sistemleriyle birlikte insansız hava araçlarının (İHA) da bölgeye konuşlandırıldığı aktarıldı. Askeri hareketliliğin zamanlaması da dikkat çekti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun 5–6 Aralık 2025 tarihlerinde resmi davet üzerine Şam’a gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından sahadan gelen bilgiler, TSK’nin Suriye’ye yeni askeri takviyeler gönderdiğine işaret ediyor. Sahadaki gelişmeler, Türkiye’nin SDG’ye 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde Şam’la entegrasyon için yıl sonuna kadar süre verdiği değerlendirmeleri de gündeme getirdi.

TEHLİKELİ BIR GELİŞME YOK

Öte yandan yayılan haberlerin çoğunun “medya savaşı” kapsamında olduğunu vurgulayan SDG Komutanı Ebu Ömer İdlibi, Rudaw’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şu ana kadar sahada tehlike arz eden bir gelişme yok. Türk güçleri Minbic’e doğrudan girmemiştir; Deyrizor veya Serêkaniyê’de de olağan dışı askeri birlikler bulunmamaktadır. Durum kontrol altındadır ve sahadaki güçler, güvenliği ve istikrarı koruma yönündeki olağan görevlerini yerine getirmektedir” dedi.

RUTİN FAALİYET AÇIKLAMASI

TSK’ye bağlı askeri birliklerin Suriye’ye Sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili Cumhuriyet’e konuşan Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, “Rutin faaliyet, onun dışında bir şey yok” dedi.

SDG SİNYAL VERMİYOR

Independent Türkçe’nin aktardığına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da SDG’nin ülkenin devlet kurumlarına entegre olma anlaşmasına uyacağına yönelik herhangi bir sinyal vermediğini kaydetti.