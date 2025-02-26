Sürecin önü arkası yok

POLİTİKA SERVİSİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti sıralarına uzattığı el ile başlayan ‘çözüm süreci, PKK Lideri Abdullah Öcalan’dan gelmesi beklenen çağrıya kilitlenmiş durumda.

Saray rejimi ülkede baskı politikalarına her gün yenisini eklerken kayyumların, HDK’ye yapılan operasyonların, gazeteciler ve siyasetçilere yönelik soruşturmaların arasında devam eden ‘sürecin’ nereye doğru evrileceği ise soru işaretleri barındırıyor.

Ülkede demokratikleşme adına hiçbir konunun konuşulmadığı, var olan sorunlara karşı taleplerin açıktan dillendirilmediği bir ortamda DEM Parti süreç için sadece Öcalan’ı işaret ederken CHP’yi sürekli bir savunma pozisyonuna iten rejim, Suriye üzerinden kurduğu denklemle de Kürt hareketini pasifize etmeye çalışıyor.

Tüm bu gelişmeler arasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan siyasi partilere, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne kadar bir dizi ziyaretler gerçekleştiren İmralı heyetinin üçüncü kez PKK Lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret edeceği belirtildi.

Dün partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da ‘Herkesin gözü kulağı Öcalan da’ diyerek sürecin geleceği için İmralı’yı işaret etti. Bakırhan, “Barzani de Öcalan’ın perspektifini destekledi” dedi. Bakırhan,“Bu destekler tarihidir, çok kıymetlidir. Barışa giden yol ancak Kürtlerin ulusal birliğinden geçer. Bütün Kürtler 'Biz barışa hazırız' diyor. Siyaset büyük oranda hazır. Peki iktidar da barışa hazır mı? İktidar da hazırsa demokratik cumhuriyeti inşa edebiliriz. Yıllardır hukukun adaletin olmadığı bu ülkede toprak da insan da mutlu olmadı. Biz ortaya koyduğumuz iradeden kararlıyız. Türkiye'yi barışa ulaştıracak iradede kararlıyız." İfadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde 3’üncü görüşmenin olacağını belirten ve bir dönüm noktasında olduklarını söyleyen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Halkın iradesini gasp eden anlayışı kınıyorum. Yanlış bir yoldan gidiyorsunuz. Bu kumpasçı akıldan inşallah bir gün kurtulacağız. Biz önemli bir barış çabasının haysiyeti için yaşıyoruz. Bu kayyum atayanlar ne için yaşıyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Herkesi haysiyete çağrıyoruz. Umutlandığımız anda beyefendiler başka şeyler yapıyor. Hem bir olalım diyorsunuz, hem de bir olmak istediğiniz insanların varlığını inkâr ediyorsunuz. Varlığını inkâr ettiğiniz halklarla nasıl bir olacaksınız?

Barışa giden yol ancak Kürtlerin ulusal birliğinden geçer. Bütün Kürtler 'Biz barışa hazırız' diyor. Siyaset büyük oranda hazır. Peki iktidar da barışa hazır mı? İktidar da hazırsa demokratik cumhuriyeti inşa edebiliriz. Yıllardır hukukun adaletin olmadığı bu ülkede toprak da insan da mutlu olmadı. Biz ortaya koyduğumuz iradeden kararlıyız. Türkiye'yi barışa ulaştıracak iradede kararlıyız. Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar birlilkte yaşam modellerini okumalıyız. Sayın Öcalan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı çağrı hepimize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Dünya değişiyor, yaşam değişiyor. Hep birlikte değişelim rotamız demokrasi ve barış olsun. Tarihi bir eşikteyiz. Umarım, Kürtlerin samimi olduğu kadar bu ülkeyi yönetenler de bu konuda duyarlı olurlar."

Öte yandan sürece ilişkin Kürt hareketinin içerisindeki kafa karışıklıkları da sürüyor. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat, PKK lideri Abdullah Öcalan’dan beklenen ‘silah bırakma’ çağrısının görüntülü olması gerektiğini, başkası tarafından okunan yazılı bir açıklamanın ‘inandırıcı olmayacağını’ söyledi.

KABUL ETMEYİZ

Rudaw'ın aktardığına göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un görüntülü mesajın mevzuata uygun olmadığı yönündeki açıklamasını da değerlendiren Hozat, “Peki, yazılı açıklama mevzuata uygun olacak mı? Önder Apo tecrit altındayken nasıl bir açıklama yapabilir? Eğer bir açıklama bekliyorsanız, önce tecrit sistemini kaldırın” ifadelerini kullandı.

Başkası tarafından yapılan yazılı bir açıklamayı 'kabul etmeyeceklerini' açıklayan Hozat, “Önder Apo’nun çağrısını bir başkası okuyarak iletirse bunun hiçbir inandırıcılığı olmaz. Hareketimiz ve halkımız bunu kabul etmez” dedi. Görüntülü olmayan bir çağrının 'inandırıcılıktan uzak' olacağını da belirten Hozat, "İlla da yapsın çağrıyı fakat görüntülü yapmasın, yazılı yapsın, kendisi de değil birileri alsın okusun onun adına. Biz bunu şiddetle reddediyoruz. Bunun hiçbir inandırıcılığı olmaz. Hiçbir etkisi olmaz. Önder Apo’yu görmeliyiz, sesini duymalıyız. Aksi halde hiçbir anlamı olmaz” açıklamasında bulundu.

AKP SÜREÇTEN İYİMSER

Dün sürece ilişkin konuşan AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da yaşananları ‘terörsüz Türkiye’ hedeflerinin parçası olarak tanımladı. Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapacağı beklentilerini değerlendiren Ala, “Burada ihtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyim. Çünkü çok fazla aktör var işin içerisinde. Yabancı ülkeler var, istihbarat örgütleri var, bölgedeki durum var” dedi.

Ala, DEM Parti ile AKP'nin konuya yaklaşımları arasında fark olup olmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti: "Her partinin tabii kendine ait bir politikası var. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; şimdi daha önceki dönemlerde olup bitenlerle kıyaslayınca siyaset dünyasında daha kapsamlı, daha geniş bir iyimserlik ve destek var. Bu iyi bir şey. Yani en azından terörsüz bir Türkiye'nin, herkesin kazanacağı bir Türkiye olduğu, herkesin lehine olduğu konusunda bir geniş mutabakatın olması, bir fikir birliğinin olması önemli bir noktadır. Buraya gelinmiş olması da çok önemlidir Türkiye için."