Sürecin takipçisiyiz

Saray rejiminin yargıyı adeta bir sopa gibi kullandığı operasyonları ardı arkası kesilmiyor. Eskişehir’de 33’ü Tepebaşı Belediyesi’nde görevli olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Görevimin başındayım” dedi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan ihbar ve şikayetler üzerine "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Raporu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Vergi Kaçakçılığı-Denetim Daire Başkanlığınca düzenlenen vergi tekniği raporları, vergi suçu raporları, Sayıştay emekli denetçileri bilirkişi raporu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tevdi raporu, polis kriminal inceleme raporu, HTS-baz analiz raporları, ihbar eden, müşteki ve tanık ifade tutanakları, farklı bankalara ilişkin kayıtlar, kripto varlık hesapları, belediye evrakları, muhasebe kayıtları ve tüm soruşturma evrakında yer aldığı ifade edildi.

USULSÜZLÜK İDDİASI

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi’nde yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük iddiası yer aldı. Açıklamada, MASAK raporu uyarınca şüphelilerin ve şirketlerin haksız edinilen mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

Bu arada, polis ekipleri Tepebaşı Belediyesi’nde arama çalışması yaptı.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, operasyona ilişkin belediye binasında gazetecilere açıklama yaptı. Görevinin başında olduğunu belirten Ataç, “Bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın gözaltına alınması dahil bütün haklarını düzgün olarak takip edeceğiz” dedi.

HODRİ MEYDAN

Hakkında 90 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, iddianame hakkında ilk kez açıklama yaptı. İddianamede kendisinin veya yakın çevresinin 1 kuruş bile menfaat sağladığına ilişkin itham olmadığını belirten Özcan, "Bu kadar yolsuzluğu kimin için yapmışım?" dedi ve "Hodri meydan" diye seslendi. Öte yandan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP’li Meclis Üyesi Aydan Özdemir tahliye edildi. Beykoz’a ev hapsi verilirken, Özdemir hakkında adli kontrol kapsamında haftada iki gün imza şartı getirildi.