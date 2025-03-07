Süreçle birlikte baskı da arttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kürt yazarlar Mevlüt Aykoç, Sami Tan, Ronayi Önen ile İzzet Çınar ve Şükran Çınar 2010 yılında çıkan bandrollü Kürtçe eğitim kitabı Hînker gerekçesi ile gözaltına alındı. Tan ve Önen serbest bırakılırken diğer isimlerin bugün savcılığa çıkarılması bekleniyor.

“Örgüt üyesi olmak” iddiası ile emniyet ifadesi alınan Sami Tan’a Ronahyi Önen, Mevlüt Aykoç, Mehmet Sadık Varlı ile birlikte 2010 yılında hazırladıkları Kürtçe eğitim kitabı Hînker soruldu. Sami Tan, Hînker’in özel Kürtçe dil kurslarından kullanılması amacıyla hazırlandığını belirtti.

Ayrıca Hînker’de yer alan görsellerdeki kişilerin kimler olduğu, kitapta yer alan yerler hakkında da bilgi istendi. 2010 yılından bu yana bandrollü bir şekilde kitap evleri ve internette satışta olan Hînker’in basılmasına dair yasal izinler de sorulan sorular arasında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani Davası’nda tanık olarak dinlenen Sami Baran’ın şikayeti üzerine gazeteci Diren Yurtsever hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. "Muhbirlerin hüviyetlerini açıklamak veya yayınlamak” iddiasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Diren Yurtsever hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile adli para cezası talep edildi.

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RTÜK SOPASI DEVREDE

RTÜK Sözcü TV’ye "halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" gerekçesiyle ceza yağdırdı. Sözcü TV’ye yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası uyguladı. Toplantıda ayrıca Sözcü’nün RTÜK’e bildirilen logodan farklı bir logo kullandığı belirtildi.