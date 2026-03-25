Süreçte ‘demokratikleşme’ düğümü: “Dezenformasyon Yasası kaldırılsın”

TBMM’de, “Kürt sorunun çözümü” için kurulan komisyonun çalışma süresi, 28 Şubat 2026 tarihinde tamamlandı. Komisyon, siyasi partilerin raporları doğrultusunda ortak bir rapora da imza attı. Ortak raporda, “Kürt sorununun çözümüne” yönelik öneriler sıralanırken sürecin aşamaları da anlatıldı.

Komisyonun ortak raporunda, yasal düzenleme aşamasına ancak “PKK’nin tüm unsurları ile silah bıraktığının devletin güvenlik birimlerince teyit edilmesinin ardından geçilebileceği” vurgulandı. Raporda öte yandan, “Amaca hedeflenmiş müstakil ve geçici bir yasaya ihtiyaç duyulduğu da” belirtildi. Komisyon öte yandan, “Toplumda af algısı oluşturulmaması yönünde hassas davranılması gerektiğini” de kayda geçirdi. Bu kapsamda, silah bırakan PKK’lilerin mutlaka yasal düzenlemelere tabi tutulacağı ifade edildi.

DEMOKRATİKLEŞME ÖNERİLERİ

Rapora, büyük bölümü CHP’nin önerileri doğrultusunda, “Demokratikleşme için öneriler” de eklendi. Raporun öneriler kısmına eklenen ve “Basın özgürlüğü” ile “AİHM ve AYM kararlarına uyulmasını” da kapsayan bazı demokratikleşme önerileri şöyle sıralandı:

AİHM ve AYM kararlarına eksiksiz uyulacağını gösteren mekanizmalar güçlendirilmelidir.





AİHM ve AYM’nin içtihatları doğrultusunda tutuksuz yargılamanın esas alınmasına özen gösterilmektedir.





Temel hak ve özgürlüklerin tam ve eksiksiz kullanılması önündeki engeller kaldırılmalıdır. İfade özgürlüğü kapsamındaki eylemler, terör suçu olarak değerlendirilmemelidir.





Basın özgürlüğünü sınırlayıcı yasalar, yeniden ele alınmalıdır.

Ortak raporun kabul edilmesinin ardından gözler, yasal düzenleme aşamasına çevrildi. Komisyon üyeleri, “Yasal düzenleme aşamasında tutuklu gazetecileri unutmayacağız” yorumunu yaptı. Sürecin başında yapılan, “Demokratikleşme adımları iktidar için samimiyet sınavı olacak” değerlendirmelerini anımsatan komisyon üyeleri, “Şu ana kadar tek bir adım dahi atılmadı. Ne kayyum uygulamasından vazgeçildi ne tutuklu yargılamalara son verildi” diye konuştu.

DÜĞÜM

Sürecin, “Demokratikleşme adımı” aşamasında düğümleneceğinin altını çizen bazı komisyon üyeleri, şunları söyledi:

“Barış’ istiyoruz derken içeride muhalefetle savaşmayı sürdürmek, barışın doğasına aykırı. Gazeteciler, belediye başkanları tutuklu. İçeride aylarca iddianame bekleyenler var. AİHM ve AYM kararları kağıt üzerinde bırakılıyor, uygulanmıyor. Böyle bir ortamda kalıcı barış sağlanabilir mi?”