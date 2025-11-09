Süreçte İmralı sıkışması

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, “İmralı’ya heyet gönderilecek mi?” gündemine sıkıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "İmralı’ya gidilsin" önerisi iktidar hattında tartışma yaratırken İYİ Parti, Yeniden Refah, Demokrat Parti, Zafer Partisi gibi partiler açıktan karşı çıkıyor. “Komisyon İmralı’ya Gitmesin” manşeti ile öneriyi hedef alan Yeni Şafak’a MHP’ye yakın Türkgün Gazetesi’nden “Derdiniz ne sizin?” manşetiyle yanıt verilmesi "Cumhur İttifakı" içindeki görüş farklılığının işareti olarak yorumlandı.

ADIM ATILACAK MI?

AKP ve MHP arasında, “İmralı krizi” yaşandığı öne sürülürken kulislerde, “CHP İmralı’ya heyet gönderecek mi?” sorusu da konuşuluyor. CHP kurmayları, “İlk olarak AKP bu konudaki iradesini net şekilde ortaya koysun” diyerek soruya net bir cevap vermekten kaçındı. Komisyonun kurulmasının ardından ortaya çözüme yönelik siyasi bir irade konulamadığının altını çizen CHP kurmayları, “Sembolik adımlar ve cümleler ile süreç ağır aksak ilerletiliyor” görüşünü paylaştı. CHP’liler, asıl sorunun, “İmralı’ya heyet gidecek mi?” yerine, “Demokratikleşme konusunda adım atılacak mı?” olması gerektiğini belirtti.

BARIŞI İSTEMEYENLER VAR

AKP ve MHP arasında, İmralı konusu başta olmak üzere sürece yönelik yaşanan ton farkının, “Bilinçli” yapıldığını savunan CHP’liler, “İktidarın ve devletin içinde çözümü isteyen ve istemeyen iki farklı kanat var gibi” görüşünü de kayda geçirdi. İktidarın sürece yönelik tavrının kalıcı çözüm getirmeyeceğini kaydeden CHP’liler, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Toplumsal barış ancak adalet ve demokrasi ile sağlanabilir. CHP olarak bu yüzden komisyonun çalışma esaslarına demokrasi ve özgürlüklerin eklenmesini istedik. Şimdi komisyonun önünde bir rapor yazım süreci var. Bu raporda demokratikleşme için adım atılacak mı göreceğiz? İmralı konusu gündeme resmi olarak gelmedi. Sadece dinleyip dağılan bir komisyon görüntüsü var. Şimdi ise ‘İmralı’ya gidilecek mi?’ sorusu ile kamuoyu meşgul ediliyor. Biz de soruyoruz, AYM ve AİHM kararları uygulanacak mı? İfade özgürlüğü sağlanacak mı?”

***

RUSYA’DAN SÜRECE DESTEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’deki çözüm sürecine destek verdiklerini söyledi. Rûdaw, PKK’nin silahlı güçlerini Türkiye’den çekmesi ve bunun çözüm sürecine etkisi hakkındaki sorusuna Zaharova, "Rusya, mevcut sorunların ve gerilimlerin siyasi çözümünü desteklemektedir ve bu alandaki tüm tarafların çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır” yanıtını verdi.Zaharova, “Çok uluslu ve çok dinli bu bölgedeki her ülkenin barış ve istikrarı tesis etmesi gerektiğine inanıyoruz" diye ekledi.