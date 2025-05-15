Süreçte ‘Kent Uzlaşısı’ çelişkisi

1 Ekim 2024’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşması ile başlayan süreç boyunca samimiyet çağrısında bulunan CHP, çağrısını yeni dönemde de sürdürecek. Muhalefete yönelik terör suçlamasıyla yürütülen soruşturmalara dikkati çeken CHP’liler, gündemdeki infaz düzenlemesinin iktidar için yeni bir samimiyet testi olduğunu vurgulayacak.

PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının ardından gözler, AKP’nin atacağı adımlara çevrildi. Sürecin yargı ayağının nasıl yürütüleceğine yönelik soru işaretleri henüz netleşmedi. Muhalefetin, “Meclis’te, tüm siyasi partilerin katılabileceği komisyon kurulsun” önerisi ise yanıtsız bırakıldı.

CHP, gündemdeki infaz düzenlemesinin iktidar için “Yeni bir samimiyet testi” olacağını kaydetti. “Kent Uzlaşısı” kapsamında CHP’li belediye başkanlarına yönelik yürütülen soruşturmaların sürecin samimiyetsizliğini ortaya koyduğu belirtilerek, “Şimdi beklentimiz, CHP’li belediyelere yönelik terör suçlamalarından derhal vazgeçilmesidir” denildi. CHP’liler, toplumun tamamının ikna olacağı bir barış sürecinin ancak muhalefete yönelik baskıların ortadan kaldırılması ile sağlanabileceğini vurguladı.

CHP’liler, yerlerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın terörle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da "Kent Uzlaşısı" nedeniyle suçlandığını anımsattı. Soruşturmaların akıbetinin, adı konulmamış barış sürecinin geleceği açısından da sinyaller vereceğini ifade eden CHP’liler, “Soruşturmalar düşürülmez ise iktidar derin bir çelişki ortaya koyar. Sürecin sonunda da kalıcı bir barış tesis edilemez” diye konuştu.

İktidarın, “İhtiyacımız olana barış, olmayana savaş” stratejisi yürüttüğünü savunan CHP’liler, şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Yalnızca CHP’lilere değil, toplumsal muhalefetin tümüne yönelik bir baskı iklimi, AYM kararlarına karşı içeride tutulan Can Atalay, Gezi Davası tutukluları, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ var… Eğer demokratikleşme isteniyorsa bu kişilerin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Eğer iktidar süreçte samimiyse üniversite öğrencilerinden siyasi parti liderlerine kadar, yargı sopası gösterdiği muhalefetin yakasından düşmeli.”