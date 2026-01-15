Süreçte rapor aşaması: Demokratikleşme kayyum, SDG yok

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları kapsamında oluşturulan rapor yazım heyeti, üçüncü toplantısını tamamladı. Heyetin taslak raporunun 19 Ocak haftasında son şeklini almasının planlandığı öğrenildi. Taslağın ardından nihai ortak raporun, Ocak ayının sonuna kadar tamamlanacağı kaydedildi.

Meclis çatısı altında, “Kürt sorununun çözümü” için kurulan komisyonun çalışma süresi 31 Aralık 2025 tarihinde doldu. Komisyonun çalışma süresi Şubat 2026’nın sonuna kadar uzatıldı.

NİHAİ RAPOR OCAKTA

Komisyondaki dinlemelerin tamamlanmasının ardından ortak yazım sürecine geçildi. Bu kapsamda oluşturulan heyetin iki toplantısı geride kaldı. Ortak raporun ilk aşamada taslak rapor olarak ortaya konulacağı, nihai raporun ise Ocak ayının sonunda tamamlanacağı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, “Sürecin devamı için öneri niteliği taşıması” beklenen ortak raporda, sürece yönelik genel çerçeve çizilmesinin ötesine geçilmeyecek. Sürecin sınır dışı unsurlara kilitlendiği tartışmalarına karşın raporda, SDG’ye ayrı bir parantez açılmayacak. Ortak raporda, “PKK’nin tüm unsurları ile tasfiyesi” önerisine yer verilecek.

Sürece yönelik müstakil bir yasa çıkarılması önerisi de ortak rapora yazılacak. Büyük bölümü CHP’nin raporunda dile getirilen demokratikleşme talepleri ise ortak raporda kendisine yer bulamayacak. İktidar ortağı MHP’nin kayyum uygulamasının kaldırılmasına yönelik çıkışlarına karşın ortak raporda kayyum uygulamasına son verilmesi talebi olmayacak. Tutuklu yargılamaların istisnai

hale getirilmesi önerisi de

rapora yazılmayacak.

Edinilen bilgiye göre, sürecin devamına yönelik genel tarifler içeren bölümün dışında rapor, büyük oranda AKP ve MHP’nin talepleri doğrultusunda şekillenecek. Siyasi partiler, ortak rapora şerh düşmeyecek. Siyasi partilerin raporları, ortak raporun altına eklenecek.