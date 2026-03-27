Süreçte somut adım beklentisi

Haber Merkezi

Çözüm sürecine ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Bugüne dek demokratikleşmeye yönelik somut hiçbir adım atılmazken muhalefete yönelik baskılar hız kesmiyor. Sürecin aktörlerinden DEM Parti cephesi yasal düzenlemelerin bir an önce başlamasını talep ediyor. Ülkenin dört bir yanında gerçekleşen Newroz kutlamalarında da hükümete adım atması için çağrılar yapıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Süreci boğmanın, aceleye getirmenin, tartışmaları alevlendirmenin alemi yoktur” dedi. Bahçeli’ye tepki gösteren DEM Parti’den “Eğer zaman iyi değerlendirilmez ve kullanılmazsa riskler açığa çıkabilir” açıklaması yapıldı.

DOĞAN: GÖZALTILAR CİDDİ SORUN

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partisi) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) dün yaptığı toplantı ve gündemdeki gelişmelere ilişkin partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli’nin, “Aceleye gerek yok” şeklindeki sözlerine tepki gösteren Ayşegül Doğan, zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Doğan, Newroz’a katılan yaklaşık 200 kişinin gözaltına alınması ve çok sayıda kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Ayşegül Doğan, “Eğer bir ülkenin kolluk gücü, hakimi, savcısı, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinden haberdar değilse burada bir sorun var demektir. Haberdar ve ona rağmen böyle uygulamalarda ısrar ediyorsa burada da ciddi bir sorun var demektir. O yüzden buradan tam da böylesi bir dönemde barış ve demokrasi umudunun bu kadar güçlendiği, bayramdan sonra demokratikleşme ile ilgili somut adımların atılmasının beklendiği, hayırlı işler olacak denildiği bir zamanda şarkılardan, türkülerden, renklerden isimlerden, sembollerden korkmakta ısrar eden bir zihniyetin yaklaşımlarıyla bu tür güvenlikçi reflekslerle hareket etmek nasıl izah edilebilir?” diye sorarak tepki gösterdi.

MÜZAKERECİNİN RESMİ YASAK

Doğan, Newroz kutlamalarına Abdullah Öcalan posteri taşıyan, yöresel kıyafetleri giyen pek çok kişinin de alınmadığını belirterek, “Mesela Abdullah Öcalan posteri yasak. Nasıl olabilir böyle bir şey? Sayın Öcalan bu sürecin ana öznesi temel aktörlerinden biri, İmralı Adasında görüşmeler yürütüyor. Bu görüşmelerde devlet yetkilileri de var. Ama alanlarda Abdullah Öcalan posteri yasak. Ve pek çok yerde yasaklanmaya çalışıldı, yasaklandı. Bu paradokstan Türkiye'nin gerçekten artık kurtulması gerekiyor ve bu konuda da hızla hareket etmek gerekiyor. Newroz adeta bir referandum gibiydi. Mesajı açık ve netti” diye kaydetti.

SABOTE ETMEK İSTEYEN OLABİLİR

Süreçte beklenen yasal düzenlemelere işaret eden Ayşegül Doğan, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreç ile ilgili “aceleye gerek yok” şeklindeki açıklamasına da değindi. Ayşegül Doğan, “Bir yandan da hıza ihtiyaç var. Telaşa değil. Bölgesel gelişmeler ve riskler neden hıza ihtiyacımız olduğunu geçen süre zarfında ortaya koydu. Eğer zaman iyi değerlendirilmezse riskler açığa çıkabilir. Ve bunları bertaraf etmek her zaman kolay olmayabilir. Provokasyonlar olabilir. Sabote etmek isteyenler olabilir ki var, biliyoruz. O halde yapılması gereken zamana yaymak ya da zamanı kötü kullanmak değil. Zamanı ve zamanın değerini bilerek, kavrayarak ona göre adımlar atmak, ona göre planlamalar yapmak. Bu nedenle hıza ihtiyaç var. Epeydir bekleniyor zaten” dedi.

Bir an önce yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizen Ayşegül Doğan, “ Biz bu çerçeve yasanın bir an önce geçiş hukukuna uygun bir biçimde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki hazırlıklarımız tamamlandı. Bu yasada hiç kimseye ayrım yapmadan kategorik bir yaklaşım içermeden silah bırakan herkesi kapsayacak bir hukuki yaklaşıma ihtiyaç var. Bu nedenle de hızla bir takvimlendirmenin, kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Meclis mesai yapıyor. Tek mesaisi özgürlük, barış ve demokrasi için yasalar yapmak olmalı” diye belirtti.

Yasal düzenleme gerektirmeyen adımların olduğunu belirten Doğan, şunları söyledi: “Hasta tutsaklar bakın hala serbest bırakılmıyor. İBB davasında Murat Çalık. Ne bekleniyor? Niye serbest bırakılmıyor? AİHM ve AYM kararları niye uygulanmıyor? Cezaevi Gözlem ve İdare Kurulları neden hala özgürlükleri engellemeye çalışıyor.”

Öte yandan DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol, bugün İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek. İmralı Heyeti son olarak 16 Şubat'ta Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Yaklaşık 3,5 saat süren bu görüşmenin ardından heyet, Öcalan'ın açıklamalarını iletmişti.