Süreçte tansiyon giderek yükseliyor

Politika Servisi

Çözüm meselesine ilişkin tartışmalar hız kesmiyor. Bugüne dek demokratik adımların atılmadığı sürecin nereye evrileceği konusunda belirsizlikler gündemdeki yerini korurken karşılıklı açıklamalar gerilimlere neden oluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çözüm komisyonu üyeleriyle görüşmesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak" dediği iddialarına ve KCK Eş Başkanı Bese Hozat’ın sözlerine yanıt verdi.

Bahçeli "Darbe iddiaları fasa fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez" dedi. Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, iç ve dış siyasetin sıcak gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yeni sürecin cumhuriyetin en önemli hamlesi olduğunu belirten Bahçeli, kendisine yönelik darbe iddialarına tepki gösterdi.

TAVİZ VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Bahçeli, yeni sürecin Türkiye açısından milli ve tarihi bir zorunluluk olduğunu savunarak süreçten geri dönüşün mümkün olmadığını belirtti. MHP Lideri, "Geldiğimiz bu aşamada vaki hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir" ifadelerini kullandı.

Yeni yüzyılın “barış ve kardeşlik” yüzyılı olacağını savunan Bahçeli, Türkiye’nin ayak bağlarından kurtulduğunu ve devletin dirençli yapısının heba edilmeyeceğini vurguladı. Bahçeli "Darbe iddiaları fasa fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir. Bu yüksek seviyeyi heba etmeye kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.

BAYRAMLIK AĞZIMIZI AÇTIRMASINLAR ÇIKIŞI

‘Süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer’ iddialarına yanıt veren Bahçeli "MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso" dedi.

KCK Eşbaşkanı Bese Hozat’ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarına yanıt veren Bahçeli, Hozat’ın açıklamalarını "yıkıcı ve sinir uçlarıyla oynayan bir üslup" olarak değerlendirdi. KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat 29 Kasım’da yaptığı bir açıklamada, "Af değil, demokratik siyaset ve özgürlük yasaları istiyoruz" dedi. Hozat, “Türkiye üzerinde çok ciddi bir tehlike var. Eğer Türk devleti adım atmaz, Kürt sorununu demokratik temelde çözmez, Kürtlerin varlığını ve kimliğini tanımazsa Türkiye’nin geleceği çok karanlıktır” demişti.

DEM PARTİ ÖZGÜR ÖZEL’İ HEDEF ALDI

Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel'in süreç komisyonunun politikalarına ilişkin ifadelerine ve partisine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Özel'in ifadelerinin "aşağılayıcı" olduğunu savunan Bakırhan, "Bu sorunun çözümünün karşısındaysanız, sağa sola çekmeden, yaftalamadan sözünüzü söyleyin" dedi. Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel'i eleştiren Bakırhan, "Biz Meclis’te barış için yasa konuşurken, sokaklarda barışı toplumsallaştırırken, siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler kullanıyorsunuz?" diye sordu.

Bakırhan konuşmasına, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Dilan Karaman'ı anarak başladı. Bakırhan, yoğun bakımda tedavisi devam eden Hüseyin Aykol'un da bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi. Devamla Roman toplumunun kimlik mücadelesini paylaştıklarını kaydeden Bakırhan, Roman yurttaşlara yönelik ayrımcı politikaların karşısında olduklarını vurguladı.

HERKES SÜRECE KATKI SUNMALI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyaretine ilişkin de konuşan Bakırhan, "Komisyonun İmralı ziyareti çözüm yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Bu Türkiye’deki çözüm aklının da bir başarısıdır. Kardeşlik hukukumuzu, çatışma zemininden çıkartıp yasal ve demokratik zemine kavuşturma zamanıdır. Heyet İmralı adasına gidince kıyamet mi koptu? Oraya gidiş barış yolunda önemli bir eşiği aştı. 4 Aralık'ta komisyon yeniden toplanacak ve heyet görüşme tutanağını paylaşacak" dedi.

Bakırhan, İmralı'daki görüşme tutanaklarının kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini kaydederek, "Söz değil artık pratik adımlar zamanıdır. Türkiye barış için sözünü söyledi. Artık bu sözleri hayata geçirme zamanı olduğunu belirtmek gerekiyor. Şimdi sorumluluk Meclis’te, bütün partileri Kürt meselesinin çözümüne ve demokratikleşmesine sahici katkı sunmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunan Bakırhan, "Biz Meclis’te barış için yasa konuşurken, sokaklarda barışı toplumsallaştırırken, siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler kullanıyorsunuz Sayın Özgür Özel?" diye sordu.

CHP'nin partilerine bazı ithamlarda bulunduğunu savunan Bakırhan, "Sayın Özel bize 'celladınıza aşık olmayın' diyor. Halkımız barış içinde eşit ve özgür yaşamak istiyor. Biz celladı çok iyi tanırız. Cellatları mezarlıklarımızdan, faili meçhullerimizden, direndiğimiz zindanlarımızdan çok iyi biliyoruz. Kimse bu hafızanın üzerine ucuz metaforlarla yaklaşmasın. Cellat defterini açacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız. Bu sorunun çözümünün karşısındaysanız sözünüzü açık söyleyin" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN DEM PARTİ’YE YANIT

CHP Lideri Özel de Kurultay’da 'Stockholm Sendromu' sözlerine tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na da yanıt verdi. Özel, "Ben DEM Parti’yi doğrudan hedef almadım. 'Hangi siyasi parti olursa olsun' diye başladım cümleme zaten. AKP’nin MHP’nin Kürt seçmenlere neler yaptığını anımsattım sadece. Alınganlık göstermişler. Canları sağ olsun. Tülay Hanım’ın da dediği gibi muhalefet partisinin muhalefet partisiyle bu tür tartışmalar yaşamasını doğru bulmam. O nedenle bu tartışmayı sürdürecek değilim" dedi.

***

HEYETTEN İMRALI’YA ZİYARET

DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, dün bir kez daha İmralı Adası'na gitti. Ziyaret, TBMM'de kurulan komisyonun Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından ilk temas olarak kayda geçti. DEM Parti Heyeti, Öcalan ile son görüşmesini 3 Kasım 2025’te yapmıştı.