Süreçte ‘umut hakkı’ tartışması

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ortak rapor çalışmaları kapsamında beşinci kez toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, “Partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konuların detaylı şekilde değerlendirildiği” belirtildi.

Toplantının ardından kamuoyunda, “Umut Hakkı” tartışması başladı. MHP ve DEM Parti’nin komisyona sunduğu raporda yer alan, “Umut Hakkı” kavramının, ortak rapor yazım sürecinde üzerinde uzlaşılamayan en temel başlık olduğu belirtildi.

AYRI YASA MÜMKÜN DEĞİL

Edinilen bilgiye göre, toplantıda diğer konularda büyük oranda görüş birliğine varıldı. DEM Parti ve MHP’nin önerisine karşın toplantıda, “Umut Hakkı” kavramına ortak raporda yer verilmesinin mümkün olamayacağı savunuldu. Bu kapsamda, İnfaz Kanunu’nda yer alan ve ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlara şartlı tahliyenin önünü kapatan düzenlemenin iptal edilmesi önerisine yer verilebileceği kaydedildi. Komisyon üyeleri, “Umut Hakkı Yasası” olarak nitelendirilecek ayrı bir yasanın çıkarılmasının mümkün olmayacağını söyledi.

MHP’den yapılan açıklamalara karşın komisyonda tam biz uzlaşı olmadığı da vurgulandı. Ortak raporda, “AİHM ve AYM kararlarına uyulması” önerisinin yer alacağı bildirilerek, “Ortak raporda genel bir çerçeve çizilecek. Spesifik düzenleme önerileri raporda yer almayacak. Komisyonun yasal düzenleme yapma yetkisi yok. Genel hatlar üzerinden çizilen çerçeve, daha sonra ihtisas komisyonları marifetiyle değerlendirilecek” denildi.

AYM VE AİHM KARARLARI

Çözümün yalnızca bir kişi ve belli gruplara yönelik düzenlemeler ile sağlanamayacağını belirten bir komisyon üyesi, şu değerlendirmeyi yaptı:

“AYM ve AİHM kararlarına uyulması önerisi farklı yorumlanabilir. KHK ihraçları ve Gezi Davası tutuklularıyla ilgili AYM kararlarının uygulanmasının yanı sıra bazı kişiler için infaz koşulları yeniden gözden geçirilebilir. Buna doğrudan, ‘Umut Hakkı’ demek doğru değil. Detayları yorumlama görevi zaten bu komisyonun değil, ilgili ihtisas komisyonunun.”

9 Şubat haftasında tamamlanması planlanan ortak rapor, “Taslak rapor” niteliği taşıyacak. Rapor yazım heyetinin kaleminden çıkan rapor, tüm komisyon üyelerinin görüşüne açılacak. Taslak raporda, “Terör sorunu, Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlatısı, PKK’nin silahsızlandırılması süreci” ve “Silah bırakanların yargılanması ile sosyal entegrasyonları” önerileri yer alacak.