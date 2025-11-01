Süreçte yasal düzenleme aşaması: "Komisyon samimiyet testini aşamadı"

TBMM’de, “Kürt sorununun çözümü” amacıyla "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" adıyla kurulan "Süreç Komisyonu" 16’ncı toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonun dinleme aşamasını geride bıraktığı, “Sürecin gerektirdiği yasal düzenlemelere geçileceği” kaydedildi.

Komisyonun çalışmalarında yasal düzenleme aşamasına geçilmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi. Komisyondaki varlığını, “Halkın garantörü” olarak nitelendiren CHP'de, “Demokratik Türkiye adımları atılmadan atılacak her adım eksik olacaktır” yorumları yapıldı.

ŞEFFAFLIK BEKLENTİSİ

PKK’nin, “Tüm unsurlarımızla Türkiye'den çekiliyoruz” açıklamasını da değerlendiren CHP’liler, “İçişleri eski Bakanı Soylu, ‘Türkiye sınırları içerisinde hepsinin ayakkabı numarasını, kaç kişi kaldıklarını biliyoruz’ diyordu. Şimdi PKK, ‘Tüm unsurlarımızla çekiliyoruz’ diyor. İki taraftan biri yalan söylüyor” diye konuştu. Süreçli ilgili yapılan, “Pazarlık yok” açıklamasına karşın yasal düzenleme beklentisinin, “Pazarlık yapılıyor” yorumlarına neden olduğunu ifade eden CHP’liler, “Şeffaflık beklentisi halen karşılanabilmiş değil” ifadesini kullandı.

CHP’nin komisyona katılmasına yönelik eleştirilerin de zamanla, “CHP haklıymış” yorumuna dönüştüğünü savunan parti kaynakları, özetle şunları söyledi:

“Biz en başta kırmızı çizgilerimizi belirttik. Süreçte CHP’nin sürece verdiği destek ve süreçle ilgili eleştirilerinin haklılığı kamuoyu tarafından görüldü. Özellikle komisyona katılma kararı aldığımızda belli eleştiriler geliyordu. Ama şu anda o eleştiriler de ‘İyi ki CHP bu komisyona girmiş. En azından kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlıyor’ görüşüne evrildi.”

YASAL DÜZENLEME ADIMLARI

Anayasa değişikliğine tamamen kapalı olduklarının altını çizen CHP’liler, kalıcı barışın sağlanması için ilk olarak demokratikleşme adımlarının atılması gerektiğini dile getirdi. CHP’liler, kayyum uygulamalarının sonlanması ve tutuklu yargılamanın istisna haline getirilmesinin önemine dikkati çekerek, “AYM ve AİHM kararları uygulanmadan, tutuklu belediye başkanları serbest bırakılmadan komisyonun atacağı yasal düzenleme adımları, kamuoyunu ikna etmez” görüşünü bildirdi.