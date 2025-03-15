Sürekli ağlayan 8 aylık bebekte böbrek taşı tespit edildi

Erzurum'da ailesinin normal sancıdan dolayı sürekli ağladığını düşündüğü ancak böbreğinde taş tespit edilen 8 aylık bebek ameliyat edildi.

Erzurum'da Şeydanur ve Emre Göktürk çifti, 8 ay önce dünyaya gelen ilk çocukları Oğuz Kağan'ın sürekli huzursuzluğu ve ağlamasının sancıdan olduğunu düşündü.

İlerleyen aylarda bebeğin ağlamasının ve huzursuzluğunun kesilmemesi üzerine aile hastaneye gitti ve burada tetkikler yapıldı.

Çekilen ultrasonla böbreğinde taş tespit edilen bebek, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat edildi.

1 saatlik operasyonda bebeğin böbreklerinden yaklaşık 15 gramlık taşlardan çıkarıldı.