Süreyya Plajı’nda bol akçeli işler

Bahar GÖNÜL

İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan Süreyya Plajı alışveriş alanındaki taşınmazlara ilişkin yasal süreçte çarpıcı bir gelişme yaşandı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Süreyya Plajı’ndaki Bakireler Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada 23 dükkan için eski CHP’li başkan Ali Kılıç’ın seçime bir ay kala sözleşme imzaladığı belirtildi.

Esin Köymen şu açıklamayı yaptı; “Altıncı başvuru dilekçesini, öncekilerden ayıran tek bir özellik vardı. Şirket vekili olarak hareket eden avukatın ismi ve imzası. Önceki başvuruların aksine son başvuruda şirketin vekilliğini üstlenen avukat, Maltepe kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanlığı’nı yapmış olan avukat Kamil Barkır. Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerine soruyorum. Önceki dönem ilçe başkanınızın, detaylarına son derece hâkim olduğu bu alana ilişkin olarak Maltepelilerin kazanımlarını ve kamu yararını ortadan kaldıracak şekilde özel bir şirketin vekilliğini üstlenmesini yalnızca mesleğini yapıyor olmasına bağlayıp geçiştirecek misiniz?” diye sordu.

Alanın sözleşme süresi yıllar önce dolmuş ancak kesinleşmiş tahliye kararları dahi icra edilmemiş. Kira gelirleri oldukça düşük kalmış. Şu an bir yıllık kira bedelini normal olarak bir ayda alınması gerekiyor. Burada Süreyya Paşa Vakfı’nın mahrum kaldığı kira geliri, özel bir şirketin kârı veya ticari kazancı olarak düşünülemez. Mahrum kalınan Maltepeli öğrencilere verilecek burs yardımlarıdır. Mahrum kalınan Maltepelilere verilecek eğitim ve sağlık yardımlarıdır. Mahrum kalınan, öğrencilerimizin kalacağı yurtlardır.”

ESKİ BAŞKAN’A AKP İLE İŞBİRLİĞİ İDDİASI

Köymen şöyle devam etti; 10 Şubat 2024 tarihinde yani yerel seçimlerden yalnızca bir ay önce, bir oldubittiyle Vakıf Senedine, mevcut sözleşmelere ve tümüyle hukuka aykırı biçimde, tek bir yönetim kurulu yahut belediye encümeni kararı dahi olmaksızın, sözleşmenin işletmeci şirket lehine uzatılacağına dair önceki belediye başkanı tarafından “tek imzalı” bir protokol yapıldığını davalı şirket tarafından dosyalara sunulan bir dilekçe ile öğrendik. Şirket tarafından sunulan bir dilekçe ile öğrendik diyorum; Çünkü ne vakıf kayıtlarımızda böyle bir protokol vardı ne de böyle bir protokolün imzalanabilmesi için alınmış bir Yönetim Kurulu kararı…"

VAKIF GELİRLERİ ÖĞRENCİLERE GİDECEK

Köymen, “Maltepelilerin olanı tamamıyla Maltepelilere kazandırana kadar durmayacağız. Bu vesile ile duyurmak isterim ki Vakıf gelirlerini amacına uygun şekilde kullanmak üzere ilk adım olarak; 10 ay boyunca 1000 üniversite öğrencisine aylık 1250 lira burs desteğinde bulunacağız. Bir yıl içerisinde yine Maltepe’de bir kız öğrenci yurdunun yapımına hızla başlayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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NE OLMUŞTU?

1992 yılında yapılan ilk sözleme ancak ilk kez 2024 yılının şubat ayında yenilendi. Vakıfla şirket sözleşmesi, 2019’da sona erdi. Tahliye davası açıldı. Esin Köymen’in başkan seçilmesi sonrası Park Ticaret A.Ş. tahliye edildi. Ardından şirketin vekili ve eski AKP Maltepe İlçe Başkanı Av. Kamil Barkır daha önceki 5 ayrı ret kararına rağmen İstanbul Anadolu 11. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Başvurudan sadece bir gün sonra mahkeme bu kez ‘tahliye kararının uygulanmasının tedbiren durdurulmasına’ karar verdi. Karara gerekçe olarak ise, CHP’li eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın son seçimlerden hemen önce şirketle yapmış olduğu sözleşme gösterildi.