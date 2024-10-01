Sürgün kararından dönün!

Birgül BİRBEN

Muğla’nın Datça ilçesinde düzenlenen “ÇEDES’e hayır” basın açıklamasına katılan eğitimcilerin sürgün edilmesine tepkiler sürüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim Sen Datça Temsilciği, eğitimcilerin baskı altına alınmaya çalışıldığına dikkat çekti. Açıklamada, eğitimciler Nihat Eren ve Mazlum Ergiş’in ÇEDES projesine karşı açıklama yapan eğitimcilerin Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından hedef gösterildiği hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar aktarıldı:

“Arkadaşlarımız mesleklerini onurlu bir şekilde yürütüp öğrencilerinin modern dünyayı anlamaları için çaba sarf ederken birileri bundan rahatsız olmuş. İsnat edilen suçlamalar gülünç hatta utanç vericidir. Suçlamaların hepsinin aslında ne idari ne de adli mevzuatımızda suç teşkil etmediğini başta cezayı tekli edenler olmak üzere tüm ilgililer bilmekteler. Aldığımız duyumlar derneğin dosyaya taraf olarak kabul edildiğine dairdir. Doğru ise idari makamlar hakkında görevi kötüye kullanmaktan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Sürgün kararından dönün. Hukukun bir sopa gibi kullanıldığı bu dönemde biz haklılığımıza ve halkımıza güveniyoruz. Asla teslim olmadık. Kötülüğe teslim olmayacağız.”