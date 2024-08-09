Sürgünden ani dönüş

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Katalonya Özerk Bölgesi’nin eski lideri Carles Puigdemont, 7 yıllık sürgünün ardından hakkındaki yakalama kararına rağmen İspanya’ya sürpriz bir dönüş yaptı.

Puigdemont, Barcelona'da bir parkta ellerinde Katalan bayrakları olan binlerce destekçisine hitap etti. İspanyol yetkilileri, Katalan siyasetçilerine “baskı uygulamakla” suçlayan Puigdemont, “Son 7 yıldır Katalan halkının sesini duyurmak istediğimiz için zulüm görüyoruz” diye konuştu. Miting sonrası ortadan kaybolan Puigdemont için ülke çapında arama operasyonu başlatıldı. Şehrin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan Katalan polisi Mossos d’Easquadra, Puigdemont’un ortadan kaybolmasına yardım ettiği gerekçesiyle bir polis memurunun gözaltına alındığını duyurdu. Puigdemont’un yakalanması halinde Madrid’e transfer edilerek Yüksek Mahkeme’ye çıkarılacağı kaydedildi.

AFTAN MAHRUM KALDI

Puigdemont liderliğindeki Katalan hükümeti 2017’de, İspanya’dan bağımsızlık için tartışmalı bir referandum düzenledi. İspanyol hükümeti referandumu anayasaya aykırı ilan etti ve Katalonya’nın özerkliğini askıya aldı. Hakkındaki yasal süreç nedeniyle Belçika’ya kaçan Puigdemont, 7 yıl sürgünde yaşadı.

Mayıs ayında bağımsızlık hareketinde bulunanlara yönelik genel af yasası İspanya Parlamentosu’nda kabul edilerek yürürlüğe girdi. Ancak İspanya Yüksek Mahkemesi, 1 Temmuz’da aldığı kararla “isyan” ve “kamu parasını kötüye kullanma” suçlarını dışarda bırakarak bağımsızlık yanlısı liderlerin aftan yararlanmasını engelledi.