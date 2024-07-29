Sürgüne neden olan şikâyet gerçek çıktı

Emek Servisi

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca’nın PTT Gaziantep Başmüdürü’nün makam ve kurum araçlarını şahsi işleri için kullanmasını ve şikayet eden personelin sürgün edilmesiyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na verdiği soru önergesine itiraf gibi cevap geldi.

Evrensel’de yer alan habere göre Bakan Uraloğlu verdiği yazılı cevapta şunları dedi

“PTT A.Ş Genel Müdürlüğü araçlarının kullanılması ve akaryakıt giderlerinin takibi; PTT A.Ş Taşıt Prosedürü kapsamında kalmaktadır. Soru önergesinde yer alan şikayetle ilgili inceleme başlatılmış, yapılan incelemelerde taşıt prosedürüne aykırı bir kullanım olmadığı tespit edilmiştir. Akaryakıt limitini aşan tutar ise ilgiliden tahsil edilmiştir. Öte yandan; PTT A.Ş Genel Müdürlüğü yapılan atama, yer değiştirme ve geçici görevlendirmeler; ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.” Bakan’ın verdiği cevaba tepki gösteren Karaca ise şunları ifade etti: “Bakan suçu açıkça itiraf ediyor ancak olayı kapatıyor. Bakan da suç işliyor.”