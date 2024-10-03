Sürgünler Meclis gündemine taşındı

Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Eğitim Sen üyesi iki öğretmen hakkında söylenen sözler, değinilen şiir ve kitaplar üzerinden pek çok başlık altında soruşturma açılmasına ve sürgün edilmesine tepkiler sürüyor.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan öğretmenlerin Milas ve Bodrum’a sürgün edilmesini Meclis gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soru önergesi verdi.

Özcan, “ÇEDES protokolünün uygulanması ile laikliğe ve pedagojiye aykırı, eğitimi dinselleştirme yönündeki faaliyetler giderek artmıştır. Muğla’nın Datça ilçesinde, okulların açılmasının ardından, Datça İmam Hatip Lisesi'nde ÇEDES uygulaması adı altında imamlar, öğretmenlerden habersiz şekilde öğrencilerle görüşmeler yapmak istemiştir Okulda öğretmenlik yapan 35 yıllık Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ile 30 yıllık Matematik Öğretmeni duruma itiraz etmiştir. Kendilerinden habersiz öğrencileri ile görüşme yapılmasına izin vermeyeceğini belirten öğretmenler, Anayasal görevlerini yerine getirerek laik ve demokratik eğitimi savundukları için Milas ve Bodrum'a sürgün edilerek cezalandırılmışlardır” dedi.

Özcan’ın Yusuf Tekin’e yönelttiği sorular ise şu şekilde:

“-ÇEDES Protokolü kapsamında MEB okullarındaki öğrencilere değerler eğitimi veren imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocalarının pedagojik yeterlilikleri olmadığı halde çocuklarımıza eğitim vermelerini Bakanlığınızın hangi hedefleri ile açıklıyorsunuz? Bu görevliler, 974 bin öğretmeni olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın hangi konulardaki eksikliklerini tamamlamaktadır?

-Pedagojik yeterliliği olmayan kişilerin çocuklarımıza eğitim vermesi Bakanlığınızın çocuklarımızın eğitimine verdiği/vermediği değerin göstergesi değil midir?

-Datça’dan iki öğretmenin sürgün edilmesinin hukuki gerekçesi nedir? Haklarında hangi gerekçelerle soruşturma açılmış, bu soruşturmalarda ulaşılan sonuç ne olmuştur?

-Bakanlığınız açısından öğretmenlerin Anayasal görevlerini yerine getirerek laik ve demokratik eğitimi savunmaları bir sürgün gerekçesi midir?

-Anayasamızın laiklik ilkesi ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun gereğini yerine getirerek ÇEDES projesine ne zaman son vereceksiniz?”