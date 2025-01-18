Suriye, 2 ülkenin vatandaşlarına kapıyı kapattı
Türk Hava Yolları, Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. Duyuruda, İran ve İsrail vatandaşlarının Şam'a götürülemeyeceği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Hava Yolları (THY) Suriye'nin Şam kentine 23 Ocak'ta yeniden başlatacağı seferleri haftada 3 gün karşılıklı olarak düzenleyecek. Uçuşlara İran ve İsrail vatandaşları kabul edilemeyecek.
İlk Şam seferi 23 Ocak Perşembe günü saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak geniş gövdeli Airbus A330-203 tipi uçakla icra edilecek.
İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'nda doğrudan sefer düzenlenecek. Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'de İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.