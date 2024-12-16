Suriye açıklaması yapan Trump'tan Erdoğan'a övgüler: "Erdoğan iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu"

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını belirterek, “Erdoğan çok iyi anlaştığım biri, çok güçlü bir ordu kurdu” dedi.

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Suriye’deki belirsizlikler konusunda Türkiye’nin kilit ülke olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bölgedeki nihai durumun ne olacağını gerçekten kimse bilmiyor, kimse nihai kazananın kim olacağını bilmiyor. Ama bence bu Türkiye olacak ve Türkiye’nin çok zeki olduğunu düşünüyorum. Erdoğan çok zeki bir adam ve oldukça çetin bir lider."

Trump, ayrıca El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) tarafından iktidarı sonlandırılan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında ise "Çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim" dedi.