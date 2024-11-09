Suriye basını: İsrail, Halep ve İdlib'e hava saldırısı düzenledi
Suriye'de basının askeri kaynağa dayandırdığı bilgiye göre, İsrail, yerel saatle 00.45'te İdlib ve Halep kırsalındaki bazı noktaları hava saldırısıyla hedef aldı.
İsrail'in, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ve İdlib ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Suriye'deki resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.45'te İdlib ve Halep kırsalındaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.
Haberde, "Sfire ilçesinin çevresi hedef alındı. Saldırıda hasar meydana gelirken, bazı askerler yaralandı" ifadesi kullanıldı.
İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
İran destekli gruplar, Halep'in Sfire ilçesinde bulunan bilimsel araştırma merkezini roket üretim tesisi olarak kullandığı biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.