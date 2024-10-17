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Suriye basını: İsrail Lazkiye’ye saldırı düzenledi

İsrail’in Suriye’nin liman kenti Lazkiye’ye saldırı düzenlediği belirtildi. Suriye basınında yer alan haberlere göre, saldırının ardından hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların meydana geldi

Dünya
  • 17.10.2024 07:49
  • Giriş: 17.10.2024 07:49
  • Güncelleme: 17.10.2024 07:51
Kaynak: İHA
Suriye basını: İsrail Lazkiye’ye saldırı düzenledi
Fotoğraf: İHA

İsrail’in Suriye’nin liman kenti Lazkiye’ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ardından hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların meydana geldiği belirtildi.

Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez Suriye’yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail’in liman kenti Lazkiye’ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırının ardından Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların yaşandığı kaydedildi.

İsrail’den konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Suriye merkezli bazı sosyal medya hesapları İsrail’in İran destekli gruplara ait bir silah deposunu vurduğunu iddia etti. 

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