Suriye bayrağı 11 yıl sonra ABD'de göndere çekildi
ABD’nin başkenti Washington’da, 2014 yılında kapatılan Suriye Büyükelçiliği binasında Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı yeniden göndere çekildi. Bu adım, 11 yıl aradan sonra Suriye’nin ABD’deki diplomatik temsilciliğinin yeniden açılması açısından “tarihi bir an” olarak nitelendirildi.
Kaynak: AA
Suriye bayrağı, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Suriye Büyükelçiliği binasında göndere çekildi.
Washington'da 18 Mart 2014'te kapatılan büyükelçilik binasında, geçici Suriye hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.
Suriye Haber ajansı SANA’ya göre, tarihi an olarak nitelendirilen törende, Şeybani bayrağın yeniden göndere çekilmesini "Suriye’nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olarak tanımladı.