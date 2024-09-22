Suriye Cumhurbaşkanı Esad, genel af ilan etti

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen firar suçları, cünhalar ve ihlaller için genel af sağlayan bir kanun hükmünde kararname yayınladı.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre; Kararnamede, Askeri Ceza Kanunu’nda açıklanan iç ve dış kaçış suçlarının faillerine verilecek cezanın tamamı için genel af öngörülüyor.

Söz konusu kararnamenin hükümleri, saklanan ve yargıdan kaçanların yurtiçinde üç ay, yurtdışında ise dört ay içinde teslim olmaları halinde uygulanacak.

Kararnamede ayrıca, "topluma ve devlete ciddi saldırı teşkil eden bazı cünhalar, rüşvet, sahtecilik ve genel ahlaka aykırı bazı kabahatler" dışındaki tüm cünhalar ve ihlallere ilişkin cezalar için genel af öngörülüyor.

Kanun hükmünde kararname doğrultusunda gelen af, inşaat kontrol yasalarında öngörülen bazı kabahatleri, ekonomik suçları, elektrik hırsızlığını, iletişim hizmetlerini almak için hileli yollara başvurmayı ve Tüketiciyi Koruma Kanunu'ndaki cünhaları da kapsıyor.

Söz konusu af, kişinin malına saldırı içeren cünhalarda mağdur için kişilik hakkı saklı kalmak kaydıyla tazminat talebi içeriyor.