Suriye Cumhurbaşkanlığı hesabı duyurdu: Erdoğan ile Colani, telefonda görüştü

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre; geçici Suriye hükümetinin atanmış Cumhurbaşkanı ve El Kaide kökenli HTŞ'nin lideri Muhammed Colani (Ahmed eş-Şara) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Halep'teki gelişmeler ve "istikrarın güçlendirilmesi" konuları konuşuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye’deki son durum ve bölgede istikrarı desteklemek amacıyla yürütülen çabalar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı eş-Şara, görüşme sırasında Suriye’nin ulusal sabitelerine (egemenlik ve toprak bütünlüğü) bağlı kalınmasının önemini vurguladı. Bu çerçevede hedefin, devlet otoritesinin ülkenin tamamına yayılması olduğunu; bunun da Halep kentinin güvenliğinin sağlanması, yasa dışı silahlı unsurlarla mücadele ve yeniden imar sürecinin ilerletilmesi ile mümkün olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Suriye’de güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik yürütülen çabalara Türkiye’nin desteğini dile getirerek, ortak tehditler ve zorluklarla mücadelede iki ülke arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Görüşmenin sonunda taraflar, iki ülke arasında ilgili kurumlar düzeyinde yakın koordinasyonun sürdürülmesi, bunun da istikrarın sağlanmasına katkı sunması, Suriye ve Türkiye halkları arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve bölgede kalıcı barış ve istikrar fırsatlarının artırılması açısından gerekli olduğu konusunda mutabık kaldı."