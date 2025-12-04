Giriş / Abone Ol
Suriye'de 14 yıl sonra bir ilk

BMGK heyeti, 14 yıl aradan sonra Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etti. Heyet, başkent Şam’daki Halk Sarayı'nda ağırlandı.

Dünya
  • 04.12.2025 13:40
  • Giriş: 04.12.2025 13:40
  • Güncelleme: 04.12.2025 13:45
Kaynak: AA
Suriye'de 14 yıl sonra bir ilk
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) heyeti, 14 yıl aradan sonra Suriye’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed Colani (Ahmed Şara), BMGK üyesi Çin, ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 15 ülkenin temsilcilerinden oluşan heyeti başkent Şam’daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

BMGK heyeti, 14 yıl aradan sonra ilk kez toplu şekilde Suriye’ye ziyarette bulunurken, Colani'ye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı kabine üyeleri eşlik etti.

