Suriye'de 14 yıl sonra bir ilk

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) heyeti, 14 yıl aradan sonra Suriye’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed Colani (Ahmed Şara), BMGK üyesi Çin, ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 15 ülkenin temsilcilerinden oluşan heyeti başkent Şam’daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

BMGK heyeti, 14 yıl aradan sonra ilk kez toplu şekilde Suriye’ye ziyarette bulunurken, Colani'ye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı kabine üyeleri eşlik etti.