Suriye'de 2 gazetecinin öldürülmesi: Basın Konseyi'nden açıklama

Suriye'de gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in dün içerisinde bulundukları araca düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili gelişmeler devam ediyor.

Basın Konseyi, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in Suriye’de öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye'de gazetecilik görevlerini yerine getirirken öldürülmelerini üzüntü ile karşıladık" denildi.

Daştan ve Bilgin'in ölüm nedenlerinin silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısı olduğuna ilişkin bilgilere dikkat çekilen açıklamada, "İki gazetecinin ölüm nedenlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve kamuoyunun ivedilikle bilgilendirilmesi gerekmektedir. Basın Konseyi olarak konunun takipçisi olduğumuzu duyurmak isteriz" ifadelerine yer verildi.