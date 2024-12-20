Suriye'de 2 gazetecinin öldürülmesine karşı protesto: 10 gazeteci gözaltına alındı!

Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in SİHA saldırısı sonucu katledilmesi nedeniyle Van'da yapılmak istenen basın açıklamasında 10 gazeteci gözaltına alındı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, gazetecilere yönelik saldırı nedeniyle planlanan basın açıklamasına polis tarafından müdahale edildiği ifade edildi.

Polis müdahalesi sırasında 10 gazetecinin ve çok sayıda siyasetçinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan gazetecilerin isimleri şunlar:

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Ruken Polat, Özlem Yacan, Mazlum Engindeniz ve Sema Yüce Polat, Ajansa Welat muhabirleri Bazid Evran ve Fırat Tunç, JINNEWS muhabiri Memihan Zeydan ile gazeteciler Zelal Tunç, Oktay Candemir ve Nimet Ölmez.

📌Katledilen gazeteciler için Wan'da yapılmak istenen açıklamaya saldıran polisler, 10 gazeteci ile çok sayıda siyasetçiyi gözaltına aldı.



Polisler, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Ruken Polat, Özlem Yacan, Mazlum Engindeniz ve Sema Yüce Polat, Ajansa Welat muhabirleri… pic.twitter.com/JTLTPHJnIH — Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (@DFGDernegi) December 20, 2024

DİSK Basın İş'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltılara tepki gösterdi.

Sendikanın açıklamasının tamamı şöyle:

"Kuzey Suriye'de öldürülen gazeteci Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Van’da yapılmak istenen basın açıklamasında 10 gazeteci gözaltına alındı. Çatışma bölgelerindeki gazetecilerin güvenliğinin sağlanmasını ve Van'daki arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz."