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Suriye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Suriye'nin Humus kentinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 05.31'de kaydedilen sarsıntının, yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde ve Hatay’ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi.

Dünya
  • 28.07.2025 05:52
  • Giriş: 28.07.2025 05:52
  • Güncelleme: 28.07.2025 06:23
Kaynak: AA
Suriye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Suriye'nin Humus kentinde saat 05.31'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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