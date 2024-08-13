Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem: Hatay'da da hissedildi
Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Hama kenti olan deprem Hatay'da da hissedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Hama kenti olan deprem Hatay'da da hissedildi.
AFAD'ın açıklamasına göre deprem 12 Ağustos Pazartesi saat 23.56'da meydana geldi. Merkez üssü Hama kenti olan deprem Hatay'da da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2024
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Hama (Suriye) - [102.96 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2024-08-12
Saat:23:56:00 TSİ
Enlem:35.12111 N
Boylam:36.84278 E
Derinlik:19.38 km
Detay:https://t.co/wvXF3kvrkN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi