Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem: Hatay'da da hissedildi

Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Hama kenti olan deprem Hatay'da da hissedildi.

AFAD'ın açıklamasına göre deprem 12 Ağustos Pazartesi saat 23.56'da meydana geldi. Merkez üssü Hama kenti olan deprem Hatay'da da hissedildi.