Suriye'de ABD arabuluculuğunda geri sayım: Şam'ın, SDG'ye önerdiği pakette neler var?

ABD’nin arabuluculuğunda Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yürütülen görüşmeler yeniden hız kazandı. 10 Mart Mutabakatı'nda yer alan taahhütlerin yerine getirilmesi için yıl sonunun hedeflenmiş olması entegrasyon sürecini kritik bir eşik haline getirirken, Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü’nün (MEI) Suriye Programı Direktörü Charles Lister, masadaki anlaşmanın içeriği ve sürecin geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

ENTEGRASYON PAKETİNDE HANGİ BAŞLIKLAR YER ALIYOR?

Lister’ın aktardığına göre Şam yönetimi, SDG’ye askeri, siyasi ve ekonomik boyutları olan kapsamlı bir entegrasyon paketi sundu.

Buna göre önerilen anlaşmanın ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmamış olsa da, anlaşmada "3 Ordu Tümeni, İçişleri Bakanlığı entegrasyonu (Asayiş, YPJ), Kürtlerin tam medeni hakları/eşitliği, Kürtçenin ulusal dil olarak kabul edilmesi, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü, doğrudan yabancı yatırımların ve gelirlerin orantılı olarak yeniden yönlendirilmesi ve bakanlık/Savunma Bakanlığı/İçişleri Bakanlığı rolleri" masada bulunuyor.

Ayrıca savunma ve içişleri başta olmak üzere üst düzey devlet pozisyonlarında Kürtlerin temsili de teklif edilen başlıklar arasında yer alıyor.

"SDG HENÜZ SOMUT ADIM ATMADI"

Ancak Lister’a göre aylar süren görüşmelere rağmen SDG sahada somut bir adım atmış değil.

Bu durumun gerilimi artırdığını vurgulayan Lister, Şam yönetiminin 31 Aralık itibarıyla çerçeve anlaşmayı geçersiz saymaya hazırlandığını, ABD’nin ise 2025 başından bu yana SDG üzerinde “dağılma ve entegrasyon” yönünde baskıyı artırdığını belirtiyor.

Lister, “Önümüzdeki haftalar hayati önemde. Aksi halde daha fazla baskı ve Plan B gündeme gelecek” uyarısında bulunurken, ABD’nin önceliklerini de "2025’in başından bu yana ABD yönetiminin (Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray) SDG’ye yönelik politikası, dağılma ve entegrasyonu zorlamak yönünde şekilleniyor. ABD’ye göre gelecek, uluslararası alanda tanınan, egemen Suriye devletiyle birlikte; uluslararası statüsü olmayan bir devlet dışı hareketle değil" olarak özetliyor.

