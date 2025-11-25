Suriye'de Aleviler "federalizm" talebiyle ayaklandı: Şam güçleri halka ateş açtı

Suriye'de önceki gün bir çiftin öldürülüp evlerinin duvarlarına, kanla mezhepçi sözler yazıldı. Ardından Bedevi gruplar tarafından Alevi mahallelerine saldırı düzenlendi.

Saldırılar Alevilerin çoğunlukta olduğu mahallelere yoğunlaşırken, Alevi, Hristiyan ve Ermenilerin karışık olarak yaşadığı El-Firduss ve Bab el-Dreyb mahalleleri de hedef alındı.

Humus Valiliği 19 ev, 29 araç ve 21 işyerinin zarar gördüğünü kaydetti. Valilik adli soruşturmanın devam ettiğini ve sonuçların tamamlanır tamamlanmaz açıklanacağını vurguladı.

ALEVİLER DİKEN ÜSTÜNDE

Bunun ardından Aleviler ayaklandı. Sahadan haberler durumun kontrol altına alındığını aktarsa da, Humus’taki Aleviler olası saldırılardan dolayı hâlâ diken üstünde.

Suriye Alevilerinin en üst düzey dini lideri Gazal Gazal, “etnik temizlik” uyarısında bulunarak, dün Alevi nüfusun yoğun olduğu tüm bölgelerde eş zamanlı eylem başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Gazal; Lazkiye, Tartus, Humus, Hama ve başkent Şam’daki Alevi vatandaşları organize bir şekilde meydanlara inmeye davet etmişti.

Konsey, düzenlenecek eylemlerde göstericilerden belirli talepleri uluslararası kamuoyuna yüksek sesle duyurmalarını istedi.

Bu taleplerin başında “federalizm ve siyasi ademi merkeziyetçilik” vurgusu yer alırken; Alevilere yönelik etnik temizlik, cinayet ve kaçırma eylemlerinin son bulması ile cezaevlerindeki Alevi tutukluların serbest bırakılması da acil istekler arasında sıralandı.

Konsey ayrıca, eylemlerin kayıt altına alınmasını isterken, Kuzey ve Doğu Suriye ile Dürzi toplumundan da destek talep etti.

Alevi Şeyhi Gazal Gazali’nin çağrısından sonra Suriye’nin farklı bölgelerinde Aleviler sokağa çıkarak protesto eylemlerine başladı.

Suriye’nin özellikle sahil kentlerinde (Lazkiye, Tartus) Alevi yurttaşlar protesto gösterisi düzenledi.

Şam yönetimine bağlı silahlı grupların protestolara katılanları tehdit ettiği ve halka ateş açarak eylemleri dağıtmaya çalıştığı bildirildi.

PROTESTOCULARA ATEŞ AÇILDI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) aktardığına göre Tartus ilinin meydanındaki Şeyh Salih el-Ali heykeli tahrip edildi ve Şam yönetimin destekçileri tarafından mezhepçi sloganlar yazıldı. Lazkiye kentindeki Ziraat Kavşağı yakınlarında göstericilere ateş açıldı. Alevi ayaklanmasını bastırmaya katılmaları için Lazkiye’ye askerî takviyeler gönderdi.

Almanya merkezli Suriye İnsan Hakları Derneği (AHRS) Humus’ta Alevilere, Ermenilere ve Hristiyanlara yönelik saldırıları kınadı. Dernek tarafından yapılan açıklamada Alevilerin ve diğer azınlıkların Suriye’de soykırım tehlikesi altında yaşayan olduğu kaydedildi.

Bu gösteriler, Esad’ın devrilmesinden bu yana Alevi toplumu tarafından gerçekleştirilen en büyük halk hareketleri arasında sayılıyor.

GERÇEK MERMİ KULLANILDI

Haberlere göre, Lazkiye'deki El-Ezher, El-Zira'a ve El-Sevra kavşakları ile Cebele'deki El-Amara kavşağında yüzlerce vatandaş Suriye bayrağı taşıyarak mevcut duruma karşı sloganlar attı ve adaletsizliğin sona ermesini, ölümlerin durdurulmasını ve tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

Suriye Resmi Ajansı SANA'da yer alan habere Tartus'a Şam tarafından kolluk kuvvetleri konuşlandırıldı.

Şam güçleri Cebeli Köprüsü ve çevre yolu gibi bazı ana yolları kapattı ve güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için gerçek mermi kullandı. Alevilerin yaşadığı bazı mahalleler de kapatıldı ve bu bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçleri güç ve gerçek mermi kullandı.

Humus'taki El-Zehra Meydanı'nda da gerginlik yüksekti. Güvenlik güçleri, oturma eylemine katılan birkaç barışçıl protestocuyu gözaltına aldı.

Kolluk kuvvetleri oturma eylemini dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve aşırı güç kullandı ve göstericilere ayrım gözetmeksizin gerçek mermi kullanıldı. Ayrıca bazı göstericilerin kamu güvenlik araçları tarafından ezilmesi, El-Zehra Meydanı'nda yaşanan kaos ve panik havasını daha da artırdı.

SOHR verilerine göre, mart ayından bu yana çoğu Alevi sivil olmak üzere yaklaşık bin 700 kişi hayatını kaybetti.

Toplu mezhepçi saldırıları başlatan cinayet, Benu Halit isimli Bedevi Aşiretinin yaşadığı Zeydel köyünde gerçekleşti. Humus Eyaleti İç Güvenlik Müdürlüğü, bir çiftin evinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Müdürlük, evde mezhepçi içerikli yazılar bulunduğunu ve bunun kışkırtıcı amaç taşıdığını belirtti.

Cinayet haberinin yayılmasıyla, Bedevi aşiretlere mensup gruplar seferberlik çağrıları yaptılar. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, şehirdeki nüfusu bir milyona yakın Bedevi aşiretlerden, yüzlerce kişi Alevi mahallelerine saldırdı. Gözlemevi Müdürü Rami Abdul-Rahman, basına verdiği demeçte, cinayet yerinde mezhepçi yazıların yazılmasının, mezhepsel çatışmaları körüklemek amacıyla kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini söyledi.