Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'den de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Suriye merkezli art arda iki deprem yaşandı

AFAD'ın aktardığına göre, saat 13.15'te merkez üssü Suriye'nin Salamiyah bölgesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Suriye merkezli saat 13.15'te yaşanan depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü.

3 dakika sonra bir deprem daha yaşandı. Verilere göre, saat 13.18'de yaşanan depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

Saat 13.18'de meydana gelen deprem ise yerin 7.1 kilometre derinliğinde yaşandı.

Depremler başta Hatay olmak üzere Suriye sınırına yakın çok sayıda kentte hissedildi.