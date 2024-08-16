Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'den de hissedildi
AFAD'ın aktardığına göre, saat 13.15'te merkez üssü Suriye'nin Salamiyah olan 5.2, saat 13.18'de 4.2 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Suriye merkezli art arda iki deprem yaşandı
AFAD'ın aktardığına göre, saat 13.15'te merkez üssü Suriye'nin Salamiyah bölgesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Suriye merkezli saat 13.15'te yaşanan depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 16, 2024
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.90 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2024-08-16
Saat:13:15:35 TSİ
Enlem:35.01528 N
Boylam:36.97972 E
Derinlik:7.16 km
Detay:https://t.co/BhcXz39yPi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
3 dakika sonra bir deprem daha yaşandı. Verilere göre, saat 13.18'de yaşanan depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 16, 2024
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Salamiyah, Hamah (Suriye) - [107.25 km] Altınözü (Hatay)
Tarih:2024-08-16
Saat:13:18:28 TSİ
Enlem:35.18972 N
Boylam:37.01167 E
Derinlik:7.1 km
Detay:https://t.co/OA1yPMZmsO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 13.18'de meydana gelen deprem ise yerin 7.1 kilometre derinliğinde yaşandı.
Depremler başta Hatay olmak üzere Suriye sınırına yakın çok sayıda kentte hissedildi.