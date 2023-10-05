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Suriye'de askeri akademi mezuniyetine dronlu saldırı

Suriye'nin Humus kentinde askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan dron saldırısında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Ölü sayısı en az 60 olarak açıklandı.

Dünya
  • 05.10.2023 18:05
  • Giriş: 05.10.2023 18:05
  • Güncelleme: 05.10.2023 19:00
Kaynak: AA
Suriye'de askeri akademi mezuniyetine dronlu saldırı
FOTOĞRAF: AA

Suriye'nin Humus kentinde askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan dron saldırısında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Ölü sayısı en az 60 olarak açıklandı. 

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA’ya göre, Savunma Bakanlığına dayandırılan haberde, patlayıcı mühimmat yüklü dron ile düzenlenen terör saldırısında onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Saldırıda, çok sayıda sivil ve askeri personel öldü. Ayrıca onlarca davetli aile ve çok sayıda katılımcı öğrenci de yaralandı." ifadesi kullanıldı.

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