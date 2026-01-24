Suriye'de ateşkesin 1 ay uzatılabileceği iddia edildi

Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetimi, yeni yılla birlikte 10 Mart mutabakatının süresinin dolduğunu ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) entegrasyon anlaşmasına uymadığını belirterek ilk aşamada Halep'in iki mahallesine saldırdı.

İlerleyen günlerde SDG'ye bağlı Arap aşiretlerin Şam yönetimine destek açıklamasıyla SDG, uzun yıllardır kontrol ettiği Rakka ve Deyrizor gibi kritik yerleşim yerlerini kaybetti.

Kürtlerin topyekün saldırı altında olduğunu kaydeden SDG yönetimi, ateşkesi ihlal edenin ve 10 Mart mutabakatına uymayan tarafın Şam yönetimi olduğunu pek çok kez vurguladı.

20 Ocak akşamı ise ABD'nin arabuluculuğunda taraflar 4 gün ateşkes ilan etti. İlk aşamada "18 Ocak mutabakatı" olarak adlandırılan görüşmede Colani'nin Mazlum Abdi'den SDG mensuplarının bireysel şekilde orduya katılmasını, SDG'nin Haseke'den çekilmesini, Abdi'nin Haseke valiliği ve Savunma Bakan Yardımcılığı için aday göstermesini istediği iddia edildi.

Abdi'nin ise bunun "teslimiyet" anlamına geldiğini belirterek Haseke'nin SDG'de kalmasında ısrar ettiği öne sürüldü. Bu aşamada anlaşma sağlanamadı ve çatışmalar 1 gün daha devam etti.

Önceki gün akşam saatlerinde ilan edilen ateşkeste ise Suriye'de mevcut haritanın bir süre korunacağı, çatışmalara 4 gün ara verileceği, Mazlum Abdi'nin ateşkesin şartlarını heyeti ile görüşeceği kaydedildi.

Açıklamaya göre ateşkes, 20 Ocak 2026 Salı günü saat 20:00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Suriye'de ateşkesin sağlandığı ve mutabakatın üzerinden devam ettiği mecvut harita ise şu şekilde:

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriyeli Kürtlerin bütün kültürel ve siyasi haklarını elde edeceğini ancak SDG'nin merkezi hükümete eklemlenmesi gerektiğini ifade etti.

"KOBANİ'DE SU VE ELEKTRİK KESİLDİ"

Öte yandan SDG yetkilileri, Kobani'nin kuşatma altına alındığını, ateşkese rağmen çatışmaların sürdüğünü beyan etti. Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, şehirde su, elektrik ve internetin kesildiğini bildirdi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Ateşkesin uygulanması ve SDG'nin entegrasyanuna ilişkin görüşmeler de devam ediyor. Son olarak SDG komutanı Mazlum Abdi, Tom Barrack ile görüşmesinin ardından müzakerelerde ilerlemeler kaydedildiğini belirtmişti.

ATEŞKES 1 AY UZATILABİLİR

Şam yönetimi ise SDG'nin entegrasyon planını beklediğini belirtiyor. Öte yandan AFP'ye konuşan ve Suriye geçici hükümetine yakın bir kaynak, ateşkesin 1 ay kadar uzatılabileceğini söyledi. Konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Ancak, Suriye resmi ajansı SANA’ya konuşan geçici hükümetin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, "DSG ile ateşkesin süresinin uzatılması konusunda dolaşan söylentilerin hiçbir doğru değil" açıklamasını yaptı.