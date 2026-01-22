Suriye'de ateşkesin 3'üncü günü: Görüşmeler sürüyor, ihlaller yaşanıyor

Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetimi, yeni yılla birlikte 10 Mart mutabakatının süresinin dolduğunu ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) entegrasyon anlaşmasına uymadığını belirterek ilk aşamada Halep'in iki mahallesine saldırdı.

İlerleyen günlerde SDG'ye bağlı Arap aşiretlerin Şam yönetimine destek açıklamasıyla SDG, uzun yıllardır kontrol ettiği Rakka ve Deyrizor gibi kritik yerleşim yerlerini kaybetti.

Kürtlerin topyekün saldırı altında olduğunu kaydeden SDG yönetimi, ateşkesi ihlal edenin ve 10 Mart mutabakatına uymayan tarafın Şam yönetimi olduğunu pek çok kez vurguladı.

20 Ocak akşamı ise ABD'nin arabuluculuğunda taraflar 4 gün ateşkes ilan etti. İlk aşamada "18 Ocak mutabakatı" olarak adlandırılan görüşmede Colani'nin Mazlum Abdi'den SDG mensuplarının bireysel şekilde orduya katılmasını, SDG'nin Haseke'den çekilmesini, Abdi'nin Haseke valiliği ve Savunma Bakan Yardımcılığı için aday göstermesini istediği iddia edildi.

Abdi'nin ise bunun "teslimiyet" anlamına geldiğini ve Haseke'nin SDG'de kalmasında ısrar ettiği öne sürüldü. Bu aşamada anlaşma sağlanamadı ve çatışmalar 1 gün daha devam etti. Dün akşam ilan edilen ateşkeste ise Suriye'de mevcut haritanın bir süre korunacağı, çatışmalara 4 gün ara verileceği, Mazlum Abdi'nin ateşkesin şartlarını heyeti ile görüşeceği kaydedildi.

Açıklamaya göre ateşkes, 20 Ocak 2026 Salı günü saat 20:00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Suriye'de ateşkesin sağlandığı ve mutabakatın üzerinden devam edeceği mecvut harita ise şu şekilde:

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriyeli Kürtlerin bütün kültürel ve siyasi haklarını elde edeceğini ancak SDG'nin merkezi hükümete eklemlenmesi gerektiğini ifade etti.

"KOBANİ'DE SU VE ELEKTRİK KESİLDİ"

Öte yandan SDG yetkilileri, Kobani'nin kuşatma altına alındığını, ateşkese rağmen çatışmaların sürdüğünü beyan etti. Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, şehirde su, elektrik ve internetin kesildiğini bildirdi.

REUTERS: ŞAM YÖNETİMİ SALDIRIDAN ÖNCE İSRAİL'İ BİLGİLENDİRDİ

Reuters ise bugün yayımlanan haberinde HTŞ'nin SDG'nin kontrolündeki bölgelere saldırmadan önce Paris'te yapılan görüşmede İsrail heyetini bilgilendirdiğini yazdı. Habere göre Paris'te bulunan Şam yetkilileri, SDG'nin elinde bulunan bazı bölgeleri ele geçirmek için sınırlı bir "operasyon" önerdi ve buna itiraz gelmedi.

SOHR: GEÇİCİ HÜKÜMET GÜÇLERİ SİVİLLERİ ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan çatışmaların devam ettiğini kaydeden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) raporlarına göre geçen hafta HTŞ öncülüğündeki güçlere geçen Rakka'da 4 sivil yargısız infaz ile öldürüldü. Yine SOHR'un yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre geçici Şam hükümetine bağlı güçler 1'i kadın 3 sivili öldürdü.