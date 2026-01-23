Suriye'de ateşkesin 4. günü: Neler yaşandı, son durum ne?

Suriye'de geçici Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki ateşkes, ihlaller ve görüşmelerle 4. gününe girdi.

ABD ve İsrail'in desteğiyle Beşşar Esad sonrası Suriye'de yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ, yılın ilk günlerinde 10 Mart mutabakatının süresinin dolduğunu ve SDG'nin entegrasyon anlaşmasına uymadığını belirterek ilk aşamada Halep'in iki mahallesine saldırdı.

Çatışmalar sırasında SDG'ye bağlı Arap aşiretleri, taraf değiştirerek HTŞ ve beraberindeki güçlere destek açıklaması yaptı.

Aşiretlerin Şam yönetimine destek vermesi ve ABD'nin Kürtlere yönelik tutumunun farklılaşması sonucu SDG, uzun yıllardır kontrol ettiği Rakka ve Deyrizor gibi kritik yerleşim yerlerini kaybetti.

HOL KAMPI'NDAN KAÇIŞLAR

Şam yönetimi, uzun yıllardır SDG kontrolünde olan ve binlerce IŞİD'li ve ailesinin tutulduğu hapishane ve kamplara da saldırı düzenledi. Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde söz konusu kişilerin hapishane ve kamptan kaçtığı görüldü.

Haseke kırsalındaki Hol Kampı, SDG'nin çekilmesinin ardından kaçakçılık faaliyetlerine alan açtı. Yerel SOHR kaynaklarına göre, kaçakçılık ağları güvenlik SDG'nin çekilmesinden yararlanarak tutukluları çeşitli yollardan kaçırdı.

Deyrezor, Rakka ve Haseke’deki bazı petrol sahaları ve kuyuları Şam yönetimine geçti. Suriye’nin en büyük petrol sahası olarak bilinen 'Ömer Petrol Sahası' da Şam yönetimine geçen petrol sahalarından birisi oldu.

SDG ve HTŞ ile beraberindeki güçler arasında günlerce süren çatışmalar, sivillerin ölümüne ve insan hakları ihlallerine yol açtı. ABD'nin arabuluculuğunda taraflar 20 Ocak'ta 4 günlük ateşkes ilan etti.

İlk aşamada "18 Ocak mutabakatı" olarak adlandırılan görüşmede Muhammed El-Colani'nin (Ahmed Şara) Mazlum Abdi'den SDG mensuplarının bireysel şekilde orduya katılmasını, SDG'nin Haseke'den çekilmesini, Abdi'nin Haseke valiliği ve Savunma Bakan Yardımcılığı için aday göstermesini istediği iddia edildi.

Abdi'nin ise bunun "teslimiyet" anlamına geldiğini belirterek Haseke'nin SDG'de kalmasında ısrar ettiği öne sürüldü. Bu aşamada anlaşma sağlanamadı ve çatışmalar 1 gün daha devam etti.

ELEKTRİK, SU VE İNTERNET KESİNTİSİ

20 Ocak'ta ilan edilen ateşkeste ise Suriye'de mevcut haritanın bir süre korunacağı, çatışmalara 4 gün ara verileceği, Mazlum Abdi'nin ateşkesin şartlarını heyeti ile görüşeceği kaydedildi.

Açıklamaya göre ateşkes, 20 Ocak 2026 Salı günü saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. SDG yetkilileri, geçici hükümetin ateşkesi zaman zaman ihlal ettiğini belirtti.

SDG yetkilileri, Kobani'nin kuşatma altına alındığını, ateşkese rağmen çatışmaların sürdüğünü ifade etti. Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, şehirde su, elektrik ve internetin kesildiğini bildirdi.

"HTŞ SALDIRIDAN ÖNCE İSRAİL'İ BİLGİLENDİRDİ"

Reuters'ta dün yayımlanan bir haberde, HTŞ'nin SDG'nin kontrolündeki bölgelere saldırmadan önce Paris'te yapılan görüşmede İsrail heyetini bilgilendirdiği ifade edildi. Habere göre Paris'te bulunan Şam yetkilileri, SDG'nin elinde bulunan bazı bölgeleri ele geçirmek için sınırlı bir "operasyon" önerdi ve buna itiraz gelmedi.

İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Paris’te HTŞ ve ABD ile gerçekleşen üçlü zirvede İsrail’in Suriye'de Kürtlere yönelik saldırılarına "yeşil ışık yaktığı" yönündeki haberleri yalanladı. Leiter, "İsrail'in, Suriyeli Kürtlere yönelik saldırıları asla onaylamadığını söyleyebilirim. Bunu yaptığımıza dair her türlü iddia yanlıştır" dedi.

SDG, Kürtlerin topyekun saldırı altında olduğunu, ateşkesi ihlal edenin ve 10 Mart mutabakatına uymayan tarafın Şam yönetimi olduğunu pek çok kez vurguladı.

Cihatçı HTŞ ve beraberindeki güçlerin SDG'ye ve Kürtlerin yaşadığı bölgelere yönelik 6 Ocak'ta başlattığı saldırılar sürüyor. 20 Ocak'ta akşam 8'de başlayan 4 günlük ateşkeste sona yaklaşılıyor. Şam yönetimi, SDG'ye "anlaşmaya tam uyum sağlamaması durumunda askeri operasyon tehdidinde bulunuyor. SDG ise "Kürt bölgelerinin korunması ve buradaki halkların haklarının kırmızı çizgileri olduğunu" ifade ediyor.