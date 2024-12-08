Suriye'de Beşar Esad devrildi: 27 Kasım'dan bu yana neler oldu?

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı çeteler, bu sabaha karşı başkent Şam'da kontrolü ele geçirdi.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti.

Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrıldığını öne sürdü.

Böylece 27 Kasım'da başlayan çatışmaların ardından Suriye'de cihatçılar, ülke yönetiminde kontrolü ele geçirmiştiş oldu.

GÜN GÜN NELER YAŞANDI?

Suriye'de 27 Kasım'da, El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra bağlantılı HTŞ, Suriye ordusuna karşı saldırı başlattı.

Suriye ordusu, karşı saldırıya hazırlanmak için geçici olarak Halep'ten çekildiğini açıkladı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü Suriye ordusundan alan cihatçılar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.

HALEP'İN ARDINDAN HAMA'YA YÖNELDİLER

Cihatçılar, Halep'te kontrolü ele geçirdikten sonra Hama'ya yöneldi.

YPG, TEL RIFAT'I KAYBETTİ

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu (SMO), 2016'dan beri YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı ele geçirdi.

ABD, İRAN DESTEKLİ MİLİSLERİ VURDU

Cihatçılar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar Hama'da kilitlendi. Bu sırada ABD'de çatışmalara müdahil oldu. Amerikan Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin doğusundaki Deyrizor vilayetinin Irak sınırındaki Elbukemal bölgesinde yer alan İran destekli milislere yönelik hava ve füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. ABD'nin İran destekli milislere ait bir konvoyu vurduğu da belirtildi.

İSRAİL DE DEVREYE GİRDİ

İsrail de Suriye'de Hizbullah bağlantılı hedeflere saldırı düzenledi. İsrail, başkent Şam'a düzenlediği saldırıda "Hizbullah'ın Suriye ordusuyla irtibatını sağlayan" Selman Nemer Cema isimli komutanın öldüğünü ileri sürdü.

CİHATÇILAR HAMA'YI ELE GEÇİRDİ

Suriye ordusu ile cihatçıların şiddetli çatışmalarının ardından cihatçı çeteler, 5 Aralık'ta Hama kent merkezinde kontrolü ele sağladı. Suriye ordusundan yapılan açıklama, cihatçıların şehre girmesi üzerine ordunun şehrin dışına çekilerek yeniden mevzilendiği belirtildi.

Cihatçılar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta saldırı başlatan cihatçılar, çatışmaların ardından il merkezini Suriye ordusundan aldı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta cihatçıların kontrolüne geçti.

Başkente açılan Humus ilinde de cihatçı güüçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim oldu.

Şam'ın güneybatısında Suriye ordusuna karşı ilerleyen cihatçılar, 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girdi. Suriye ordusu da Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi.

ŞAM DÜŞTÜ

Cihatçı gruplar, bu sabah saatlerinde Şam merkezine girdi ve burada yönetimi ele geçirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrıldığı öne sürüldü.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti.

Kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunan Celali, "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz" dedi.

Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız" ifadelerini kullandı.