Suriye'de Beşar Esad devrildi, Türkiye'den ilk değerlendirme geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da açıklamalarda bulunuyor.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve cihatçıların yönetimi ele geçirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, "Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek" dedi.

Fidan, "Türkiye Suriye'nin milli birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük önem atfediyor" diye konuştu.

"Devlet kurumları Suriye halkının ihtiyaçlarına cevap veremedi" diyen Fidan, "Halkın yarısı yerinden edildi. Göç akımlarına neden oldu. Komşu ülkelerde ve Avrupa'da baskı oluştu" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...