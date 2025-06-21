Suriye'de Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad tutuklandı

Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad''ın kuzeni Vesim Esad, yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ'nin İçişleri Bakanlığı tarafından tutuklandı.

Suriye'de geçici yönetimin İçişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalında yayımlanan açıklamaya göre, Vesim'in, Genel İstihbarat Teşkilatının, İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerle işbirliği içinde yürüttüğü operasyon sonucu yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Genel İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığına bağlı ilgili birimlerle işbirliği içinde, eski rejim döneminde birçok suça karışmış ve en önde gelen uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak bilinen suçlu Vesim Esad'ı pusuya düşürerek yakalamayı başardı" ifadeleri yer aldı.

1980 doğumlu, evli ve Tartus'ta ikamet eden Vesim Esad, ABD ve AB'nin yaptırım listesinde yer alıyordu.