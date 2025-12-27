Suriye'de camiye bombalı saldırı: Şam yönetiminden açıklama

Suriye'deki geçici hükümetin İçişleri Bakanı Enes Hattab, Humus kentindeki Ali bin Ebi Talib Camisi’ni hedef alan saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edileceğini savundu.

İçişleri Bakanı Hattab, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Humus'taki saldırının ülkenin güvenliğini ve toplumsal birlikteliğini hedef aldığını belirtti. Hattab, "Geçen günlerde Şam'da bir kilise, bugün ise Humus'ta bir cami hedef alındı. Amaç güvenliği sarsmak ve ulusal dokuyu parçalamak. Başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Hattap, "Bu eylemi gerçekleştiren veya arkasında duran her kim olursa olsun adaletin önüne çıkarılacak" ifadesine yer verdi.

Fotoğraf: AA

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Suriye Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırıda, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Suriye resmi ajansı SANA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ilk bulgular, saldırının cami içine yerleştirilen patlayıcı düzeneklerle gerçekleştirildiğini gösteriyor.

Haziran ayında Şam'ın Duvayle Mahallesi'ndeki bir kiliseyi hedef alan bombalı saldırıda da 22 kişi hayatını kaybetmişti. O saldırı, eski yönetimin 2024 sonunda devrilmesinin ardından düzenlenen ilk büyük ölçekli eylem olarak kayda geçmişti.

Beşar Esad'ın 2024'te devrilmesinden bu yana, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ve Humus vilayeti sakinleri, azınlık mensuplarının kaçırıldığını ve öldürüldüğünü belirtiyor. Şam yönetiminin Suriye bileşenlerinin tümünü koruma konusundaki sözlü güvencelerine rağmen, ülkenin azınlık toplulukları endişe içinde yaşıyor.